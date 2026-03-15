Calificaciones de las jugadoras del Manchester City ante el Aston Villa: Khadija Shaw pasa desapercibida y Kerolin tiene dificultades, mientras que las líderes de la WSL no logran brillar en un decepcionante empate

El City tardó en arrancar tras el parón internacional, y el Villa estuvo a punto de adelantarse por medio de Noelle Maritz, pero su remate fue frustrado por una intervención conjunta de Keating y Kerstin Casparij. A continuación, la primera tuvo que estar muy atenta para detener un ingenioso remate de Anna Patten al primer palo tras el saque de esquina resultante.

Keating volvió a salvar al City poco después, cuando un remate de Kirsty Hanson a punto de descolocar a la guardameta internacional inglesa; y aunque Chastity Grant la superó segundos después, el poste acudió al rescate de ella y del City.

El City acabó despertando al final de la primera parte y dominó tras el descanso, y estuvo a punto de romper el empate con remates de cabeza de Rebecca Knaak y Vivianne Miedema, aunque ambos fueron atajados con relativa facilidad por Ellie Roebuck en la portería del Villa. Un córner de Alex Greenwood en los últimos minutos fue despejado bajo palos por Grant, antes de que Roebuck desviara un centro peligroso de Sydney Lohmann al poste en el tiempo de descuento.

El empate deja al City con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manchester United, aunque los Red Devils tienen ahora un partido menos y recibirán a sus rivales locales en Old Trafford dentro de quince días.

GOAL puntúa a las jugadoras del City en Villa Park...