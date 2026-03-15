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Khadija Shaw Man City HICGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de las jugadoras del Manchester City ante el Aston Villa: Khadija Shaw pasa desapercibida y Kerolin tiene dificultades, mientras que las líderes de la WSL no logran brillar en un decepcionante empate

La marcha del Manchester City hacia el título de la Superliga Femenina se vio algo frenada el domingo, ya que el líder indiscutible tuvo que conformarse con un empate a 0-0 ante el Aston Villa. El equipo de Andree Jeglertz tuvo dificultades para crear ocasiones ante la defensa más permeable de la liga y, de no ser por algunas paradas excelentes de Khiara Keating, bien podría haber sufrido su tercera derrota de la temporada.

El City tardó en arrancar tras el parón internacional, y el Villa estuvo a punto de adelantarse por medio de Noelle Maritz, pero su remate fue frustrado por una intervención conjunta de Keating y Kerstin Casparij. A continuación, la primera tuvo que estar muy atenta para detener un ingenioso remate de Anna Patten al primer palo tras el saque de esquina resultante.

Keating volvió a salvar al City poco después, cuando un remate de Kirsty Hanson a punto de descolocar a la guardameta internacional inglesa; y aunque Chastity Grant la superó segundos después, el poste acudió al rescate de ella y del City.

El City acabó despertando al final de la primera parte y dominó tras el descanso, y estuvo a punto de romper el empate con remates de cabeza de Rebecca Knaak y Vivianne Miedema, aunque ambos fueron atajados con relativa facilidad por Ellie Roebuck en la portería del Villa. Un córner de Alex Greenwood en los últimos minutos fue despejado bajo palos por Grant, antes de que Roebuck desviara un centro peligroso de Sydney Lohmann al poste en el tiempo de descuento.

El empate deja al City con nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Manchester United, aunque los Red Devils tienen ahora un partido menos y recibirán a sus rivales locales en Old Trafford dentro de quince días.

GOAL puntúa a las jugadoras del City en Villa Park...

  • Jade Rose Manchester City 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Khiara Keating (7/10):

    Pasó algunos sustos en la primera parte, pero demostró unos reflejos magníficos para detener los disparos de Patten y Hanson.

    Kerstin Casparij (6/10):

    Intentó subir desde el lateral derecho siempre que pudo, pero las combinaciones con Kerolin no funcionaron en suficientes ocasiones.

    Jade Rose (8/10):

    Una brillante entrada impidió que Kendall se plantara sola ante la portería al principio del partido, y a partir de ahí se mostró muy segura.

    Rebecca Knaak (8/10):

    Parecía que se interponía cada vez que el Villa intentaba centrar al área. Fue una pena que Roebuck detuviera su remate de cabeza al comienzo de la segunda parte.

    Alex Greenwood (6/10):

    Sus lanzamientos a balón parado causaron problemas y se mostró sólida en la mayoría de las situaciones defensivas, aunque sí que recibió una tarjeta amarilla.

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  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Laura Blindkilde Brown (5/10):

    Le costó mucho imponerse en la primera parte contra su antiguo club. Mejoró ligeramente tras el descanso, pero aun así fue sustituida poco después de la hora de juego.

    Sam Coffey (4/10):

    Combativa en la recuperación del balón, pero muy poco eficaz en la posesión. Muy lejos de su mejor nivel.

    Vivianne Miedema (5/10):

    Se coló por detrás para poner en aprietos a la defensa del Villa en un par de ocasiones, pero no pudo llevar la batuta desde su puesto de número 10 como le hubiera gustado.

  • Aston Villa v Manchester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Kerolin (4/10):

    Realizó un par de disparos desviados al principio del partido y su toma de decisiones fue bastante deficiente durante todo el encuentro. Varios ataques se esfumaron cuando la brasileña se hacía con el balón.

    Khadija Shaw (4/10):

    Apenas participó en los primeros 45 minutos. Tuvo más presencia en el juego cuando el City comenzó a dominar tras el descanso, pero no estuvo acertada en el tiro.

    Lauren Hemp (6/10):

    Supuso una amenaza con su velocidad y sus regates directos. Se preguntará cómo es posible que ninguno de sus brillantes centros se convirtiera en gol.

  • Suplentes y entrenador

    Sydney Lohmann (6/10):

    Jugó bien en el centro del campo tras sustituir a Blindkilde Brown. Estuvo a punto de marcar en los últimos instantes con un centro que Roebuck tuvo que detener.

    Andree Jeglertz (5/10):

    Alineó a su once más fuerte, pero sus jugadores no acababan de arrancar en la primera parte. Es cierto que tenía pocas opciones en el banquillo, pero quizá podría haber hecho más cambios solo para dar un giro al partido.

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