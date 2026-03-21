Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al London City Lionesses: ¡La corona de campeonas se les está escapando! Johanna Rytting Kaneryd marca, pero las Blues vuelven a tropezar en la lucha por el título de la WSL

Como era de esperar, fue el Chelsea el que salió con más fuerza, controlando el balón y poniendo a prueba a la portera de las Lionesses, Elene Lete, desde el principio. A Aggie Beever-Jones le detuvieron un disparo en los primeros quince minutos, mientras que las locales se enfrentaron a varios saques de esquina peligrosos de las campeonas de la WSL. Pero las Blues no tuvieron que esperar mucho más para abrir el marcador. Johanna Rytting Kaneryd demostró su velocidad para irrumpir por el centro de la defensa de las Lionesses, encarando la portería y enviando el balón al fondo de la red.

Hay que reconocer que las Lionesses se negaron a rendirse. Tras llegar al descanso solo con un gol en contra, volvieron a salir al campo con energías renovadas y pusieron al Chelsea a la defensiva durante gran parte de la segunda parte. Una avalancha de disparos a la portería de Hannah Hampton llevó a la entrenadora Sonia Bompastor a realizar cambios, dando entrada a tres jugadoras de gran potencia: Keira Walsh, Lucy Bronze y Naomi Girma.

Pero los refuerzos solo parecieron empeorar las cosas. Las Lionesses empataron a diez minutos del final, con Isobel Goodwin saltando más alto que nadie para rematar de cabeza y superar a Hampton, igualando el marcador. A partir de ahí se vivió un final frenético, con ambos equipos presionando para ver si podían encontrar el gol de la victoria. Al final, los puntos se repartieron, lo que puso fin de facto a las aspiraciones del Chelsea de revalidar el título, ya que el Manchester City se impuso con facilidad al Tottenham esa misma tarde.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en The Den...