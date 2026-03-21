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Chelsea WSL splitGetty/GOAL

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Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al London City Lionesses: ¡La corona de campeonas se les está escapando! Johanna Rytting Kaneryd marca, pero las Blues vuelven a tropezar en la lucha por el título de la WSL

Las esperanzas del Chelsea de revalidar el título de la Superliga Femenina quedaron prácticamente truncadas a manos de las London City Lionesses el sábado por la tarde, tras empatar las Blues a 1-1 en The Den. A pesar de adelantarse en el marcador al principio de la primera parte, la decisión de Sonia Bompastor de dejar en el banquillo a sus jugadoras más decisivas le pasó factura, ya que las locales redoblaron sus esfuerzos en la segunda parte para arañar un punto.

Como era de esperar, fue el Chelsea el que salió con más fuerza, controlando el balón y poniendo a prueba a la portera de las Lionesses, Elene Lete, desde el principio. A Aggie Beever-Jones le detuvieron un disparo en los primeros quince minutos, mientras que las locales se enfrentaron a varios saques de esquina peligrosos de las campeonas de la WSL. Pero las Blues no tuvieron que esperar mucho más para abrir el marcador. Johanna Rytting Kaneryd demostró su velocidad para irrumpir por el centro de la defensa de las Lionesses, encarando la portería y enviando el balón al fondo de la red.

Hay que reconocer que las Lionesses se negaron a rendirse. Tras llegar al descanso solo con un gol en contra, volvieron a salir al campo con energías renovadas y pusieron al Chelsea a la defensiva durante gran parte de la segunda parte. Una avalancha de disparos a la portería de Hannah Hampton llevó a la entrenadora Sonia Bompastor a realizar cambios, dando entrada a tres jugadoras de gran potencia: Keira Walsh, Lucy Bronze y Naomi Girma.

Pero los refuerzos solo parecieron empeorar las cosas. Las Lionesses empataron a diez minutos del final, con Isobel Goodwin saltando más alto que nadie para rematar de cabeza y superar a Hampton, igualando el marcador. A partir de ahí se vivió un final frenético, con ambos equipos presionando para ver si podían encontrar el gol de la victoria. Al final, los puntos se repartieron, lo que puso fin de facto a las aspiraciones del Chelsea de revalidar el título, ya que el Manchester City se impuso con facilidad al Tottenham esa misma tarde.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en The Den...

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (7/10):

    Tuvo que realizar varias paradas en la segunda parte, mientras las Lionesses presionaban en busca del empate, aunque finalmente su resistencia se vio superada.

    Sjoeke Nusken (6/10):

    Manejó bien la amenaza de Nikita Parris en la primera parte y se habría sentido aliviada al verla sustituida en la segunda.

    Kadeisha Buchanan (5/10):

    Se vio sometida a mucha presión después de que las Blues se pusieran 1-0 arriba y Bompastor la sustituyó por Girma antes de que la situación se complicara demasiado.

    Veerle Buurman (6/10):

    Hizo un buen partido en general, pero formó parte del lío que permitió a las Lionesses empatar.

    Chloe Sarwie (5/10):

    No tuvo mucho trabajo en la primera parte, pero pronto se vio sometida a presión en la segunda, y su tarde terminó cuando aún quedaban 30 minutos por jugar.

    • Anuncios
  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Alexia Potter (5/10):

    Mantuvo bien el centro del campo junto a Erin Cuthbert.

    Erin Cutbert (6/10):

    Fue la principal amenaza del Chelsea en el centro del campo, pero le costó crear más que unas pocas ocasiones para la delantera.

    Wieke Kaptein (4/10):

    No tuvo el efecto deseado como número 10, ya que apenas tocó el balón.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Agnes Beever-Jones (7/10):

    Podría decirse que fue la mejor jugadora del Chelsea antes de que Bompastor la sustituyera cuando aún quedaba mucho tiempo por jugar.

    Johanna Rytting Kaneryd (8/10):

    Marcó su gol de forma magnífica, haciendo gala de su velocidad y su capacidad de definición.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Supuso una amenaza por la banda izquierda, pero no causó tanto daño como le hubiera gustado.

  • London City Lionesses v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Keira Walsh (6/10):

    Aportó más intensidad al centro del campo, lo que le valió una tarjeta amarilla.

    Lucy Bronze (4/10):

    Salió al campo para evitar que el Chelsea encajara goles, una tarea que acabó fracasando.

    Naomi Girma (5/10):

    Tuvo que dedicarse mucho a la defensa durante los 25 minutos restantes.

    Sandy Baltimore (4/10):

    No tuvo mucha influencia en el partido.

    Lauren James (5/10):

    Salió en los últimos 10 minutos para aportar algo de peligro en el contraataque, pero no le dejaron ni un centímetro de espacio.

    Sonia Bompastor (4/10):

    Asumió un gran riesgo al dejar a sus jugadoras más decisivas en el banquillo, y el Chelsea acabó pagando el precio.

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