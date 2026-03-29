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Chelsea Aston Villa WSL 2025-26 ratingsGetty/GOAL
Chris Burton

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Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Aston Villa: Sjoeke Nusken salva los honores de una Lucy Bronze plagada de errores en un caótico y emocionante partido de la WSL con siete goles

Player ratings
Chelsea FC Women
Chelsea FC Women vs Aston Villa Women
WSL Serie Primavera
FEATURES
Aston Villa Women
S. Nuesken
L. Bronze

Lucy Bronze vivió una jornada de pesadilla con el Chelsea en su enfrentamiento de la WSL contra el Aston Villa, pero la legendaria defensora de las Lionesses se salvó de la vergüenza gracias a Sjoeke Nusken en un caótico y emocionante partido con siete goles que terminó 4-3. Sam Kerr, Naomi Girma y Lauren James también marcaron para las Blues en un encuentro lleno de altibajos que significa que su defensa del título aún no ha terminado oficialmente.

No habían transcurrido ni dos minutos de juego cuando las visitantes del Aston Villa rompieron el empate a cero en el oeste de Londres. Un pase en horizontal poco acertado de Bronze fue interceptado con facilidad por Chasity Grant, quien continuó su carrera hacia el área y envió un centro raso que fue rematado a la red en el primer palo.

El Chelsea tomó el control del partido a partir de ahí y mereció su empate en el minuto 20, cuando Nusken envió un pase a Kerr y la delantera australiana superó a Ellie Roebuck, que se había quedado descolocada.

Las Blues se adelantaron tres minutos más tarde cuando, tras un córner en corto, la estrella de la selección estadounidense Girma tocó ligeramente un centro con efecto de James. La número 10 del Chelsea se anotó su nombre en el marcador cuatro minutos después, al internarse desde la banda derecha y enviar un potente disparo raso con la izquierda al fondo de la red desde 25 metros.

En lugar de desmoronarse bajo la presión, el Villa se aferró a un clavo ardiendo poco después de la media hora de juego, cuando Kirsty Hanson se escabulló por detrás y superó a Bronze para rematar a puerta un centro raso desde la derecha. Hanson empató el partido en el minuto 35, cuando un cabezazo de Bronze se elevó en el aire y le cayó a la delantera escocesa, que disparó una volea con efecto al ángulo inferior.

Una ajustada decisión de fuera de juego privó a Kerr de un penalti tras la reanudación, después de que Roebuck —que más tarde abandonó el campo entre lágrimas tras sufrir una lesión— la derribara, mientras que Hanson estuvo a punto de completar su hat-trick al estrellar un disparo lejano contra la escuadra.

El Chelsea, campeón de la WSL durante seis temporadas consecutivas, finalmente se llevó el triunfo a ocho minutos del final, cuando Kerr controló hábilmente el balón para Nusken y esta envió un disparo milimétrico al ángulo superior desde el borde del área.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea en Kingsmeadow...

  • Veerle Buurman Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (5/10):

    Quedó dolorosamente expuesta por las jugadoras que tenía delante, y la internacional inglesa poco pudo hacer ante los disparos que le pasaron por delante.

    Ellie Carpenter (5/10):

    Hizo todo lo posible por subir al ataque y realizar desmarques por la derecha, pero no logró aportar nada decisivo en ataque y se quedó fuera de posición en defensa.

    Naomi Girma (4/10):

    El Chelsea se mostró vulnerable cada vez que se vio sometido a presión, pero la estadounidense puede animarse por haber marcado su primer gol en la WSL.

    Lucy Bronze (3/10):

    Le faltó serenidad durante todo el partido a pesar de su amplia experiencia; sus pases erróneos, despejes a medias y mal posicionamiento contribuyeron de manera significativa a los goles del Villa.

    Veerle Buurman (4/10)

    Gran parte del peligro del Villa se originó por la banda derecha, donde la lateral holandesa del Chelsea lo pasó mal al intentar contener a su compatriota Lynn Wilms, que no paraba de atacar.

    • Anuncios
  • Sjoeke Nusken Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Centro del campo

    Keira Walsh (5/10):

    Capaz de mucho más, pero hizo todo lo posible para que el Chelsea avanzara; lanzó un disparo desviado fuera del campo.

    Sjoeke Nusken (7/10):

    Una chispa brillante, con un pase maravilloso que dejó a Kerr sola para marcar el primer gol de las Blues, antes de rematar con sangre fría para llevarse los tres puntos.

    Wieke Kaptein (4/10):

    Nunca llegó a entrar en el partido, con un Chelsea incapaz de tomar el control en el centro del campo, y fue sustituida a principios de la segunda parte.

  • Lauren James Chelsea Aston Villa WSL 2025-26Getty

    Ataque

    Alyssa Thompson (6/10):

    Empezó con energía, y la extremo de la selección estadounidense fue capaz de colarse por detrás de la defensa del Villa, pero se fue apagando a medida que avanzaba el partido, mientras cambiaba de banda con James con frecuencia.

    Lauren James (8/10):

    Una vez más, la estrella del Chelsea y siempre pareció ser la que marcaba la diferencia, sumando un gol y una asistencia a sus impresionantes estadísticas de la temporada 2025-26.

    Sam Kerr (7/10):

    Marcó su primer gol en la WSL desde noviembre y el tercero de la temporada —con un remate inteligente que puso aún más de relieve de lo que es capaz cuando recibe el pase adecuado— y asistió a Nusken en el gol de la victoria.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Erin Cuthbert (5/10):

    Salió al campo cuando los Blues intentaban dar un giro al partido tras el descanso, pero los locales sufrieron durante largos periodos ante una resistencia tenaz.

    Sandy Baltimore (5/10):

    Lanzó un peligroso centro desde la banda izquierda que Thompson, en posición de remate, debería haber aprovechado mejor, pero el balón salió por encima del larguero desde seis metros.

    Niamh Charles (5/10):

    Bienvenida vuelta tras la lesión y recibió una cálida acogida por parte de la afición local; esperará poder aportar más en las próximas semanas.

    Lexi Potter (N/A):

    Sustituyó a James en el tiempo de descuento.

    Sonia Bompastor (5/10):

    Le costará explicar qué ha fallado en la zaga del Chelsea, pero sacará conclusiones positivas del espíritu de lucha mostrado por su equipo.

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