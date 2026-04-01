Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Arsenal: a Alyssa Thompson se le esvaporó el acierto ante la portería a pesar de su espectacular actuación, y las Blues vuelven a quedarse cortas en la Liga de Campeones

El equipo de Sonia Bompastor salió con fuerza para intentar remontar el partido. Un pase perfecto de Erin Cuthbert a Ellie Carpenter por la banda permitió a la lateral derecha centrar para Sjoeke Nusken, pero su remate se fue fuera por muy poco a los siete minutos. Alyssa Thompson también estuvo a punto de marcar en dos ocasiones más adelante en la primera parte, enviando un disparo fuera tras un rebote en el borde del área y luego lanzando un potente tiro por encima del larguero tras entrar desde la izquierda.

Tras el descanso, Sam Kerr obligó a Daphne van Domselaar a realizar la primera de muchas paradas de gran estiramiento después de que Nusken abriera la defensa del Arsenal con un pase que atravesó el centro del campo.

A unos 10 minutos del final, el Arsenal creyó haber sentenciado la eliminatoria definitivamente cuando Stina Blackstenius remató de cabeza, pero su gol fue anulado tras una revisión del VAR por fuera de juego. El Chelsea se lanzó inmediatamente al contraataque y estuvo a punto de marcar cuando Nusken remató de cabeza a pocos centímetros de la portería, antes de que Lauren James viera cómo Van Domselaar desviaba su disparo y Veerle Buurman, de alguna manera, no lograra convertir el rebote desde corta distancia.

Van Domselaar añadió entonces otra parada increíble a su repertorio con un salvamento con la yema de los dedos para desviar al poste un potente cabezazo de Nusken, pero esta acabó rompiendo la resistencia del Arsenal a 90 segundos del final con un disparo raso tras un pase atrás de Kerr. Sin embargo, eso resultó ser demasiado poco y demasiado tarde, ya que Bompastor vio una tarjeta roja en los últimos segundos por protestar y las Blues quedaron eliminadas.

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