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Alyssa Thompson Chelsea HICGetty Images

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Calificaciones de las jugadoras del Chelsea frente al Arsenal: a Alyssa Thompson se le esvaporó el acierto ante la portería a pesar de su espectacular actuación, y las Blues vuelven a quedarse cortas en la Liga de Campeones

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Chelsea FC Women
A. Thompson
Liga de Campeones
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Chelsea FC Women vs Arsenal Women

El Chelsea quedó eliminado de la Liga de Campeones femenina el miércoles tras no poder remontar el 3-1 en el global de la eliminatoria contra el Arsenal, a pesar de ganar por 1-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final. Las Blues se complicaron demasiado la tarea tras su derrota en el Emirates Stadium la semana pasada, y su falta de acierto ante la portería rival es la causa de otra campaña europea fallida.

El equipo de Sonia Bompastor salió con fuerza para intentar remontar el partido. Un pase perfecto de Erin Cuthbert a Ellie Carpenter por la banda permitió a la lateral derecha centrar para Sjoeke Nusken, pero su remate se fue fuera por muy poco a los siete minutos. Alyssa Thompson también estuvo a punto de marcar en dos ocasiones más adelante en la primera parte, enviando un disparo fuera tras un rebote en el borde del área y luego lanzando un potente tiro por encima del larguero tras entrar desde la izquierda.

Tras el descanso, Sam Kerr obligó a Daphne van Domselaar a realizar la primera de muchas paradas de gran estiramiento después de que Nusken abriera la defensa del Arsenal con un pase que atravesó el centro del campo.

A unos 10 minutos del final, el Arsenal creyó haber sentenciado la eliminatoria definitivamente cuando Stina Blackstenius remató de cabeza, pero su gol fue anulado tras una revisión del VAR por fuera de juego. El Chelsea se lanzó inmediatamente al contraataque y estuvo a punto de marcar cuando Nusken remató de cabeza a pocos centímetros de la portería, antes de que Lauren James viera cómo Van Domselaar desviaba su disparo y Veerle Buurman, de alguna manera, no lograra convertir el rebote desde corta distancia.

Van Domselaar añadió entonces otra parada increíble a su repertorio con un salvamento con la yema de los dedos para desviar al poste un potente cabezazo de Nusken, pero esta acabó rompiendo la resistencia del Arsenal a 90 segundos del final con un disparo raso tras un pase atrás de Kerr. Sin embargo, eso resultó ser demasiado poco y demasiado tarde, ya que Bompastor vio una tarjeta roja en los últimos segundos por protestar y las Blues quedaron eliminadas.

GOAL puntúa a las jugadoras del Chelsea tras una emocionante noche en Stamford Bridge…

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (6/10):

    Realizó algunas paradas bastante rutinarias sin tener que hacer nada demasiado espectacular, dada la falta de necesidad del Arsenal de atacar. 

    Ellie Carpenter (7/10):

    Se lanzaba al ataque por la banda derecha cada vez que podía para crear superioridad numérica. La mayoría de las mejores jugadas ofensivas del Chelsea contaron con la participación de la australiana. 

    Lucy Bronze (7/10):

    Empezó como central y se mostró preparada para la gran ocasión, ganando muchos balones con rapidez y construyendo el juego con calma. 

    Kadeisha Buchanan (6/10):

    Hizo un buen trabajo neutralizando a Russo y Blackstenius antes de ser sustituida por Charles.

    Veerle Buurman (6/10): 

    Apenas tuvo problemas en defensa y se metió de lleno en el juego en los últimos compases, cuando el Chelsea buscaba el gol, pero falló una ocasión clarísima tras recibir el balón en el segundo palo.

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  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Centro del campo

    Keira Walsh (6/10):

    Jugó mejor en el partido de vuelta tras haber sido superada con tanta facilidad por el Arsenal en el de ida. Fue sustituida por Kaptein en los últimos minutos.

    Erin Cuthbert (6/10):

    Una vez más, se movió por todo el campo llena de energía. Fue sustituida por jugadoras más frescas en Baltimore.

    Sjoeke Nusken (8/10):

    Estuvo en todas partes. Fue la creadora de las ocasiones más claras del Chelsea y tuvo mala suerte al no conseguir ninguna asistencia, aunque al menos logró marcar en el último momento.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-CHELSEA-ARSENALAFP

    Ataque

    Lauren James (6/10):

    Asumió un papel libre tras comenzar en la banda derecha. Fue un placer verla jugar, pero en este partido fue en gran medida ineficaz.

    Sam Kerr (6/10):

    Aún le falta ritmo tras haber regresado recientemente al Chelsea. Tuvo una ocasión destacada al comienzo de la segunda parte, pero Van Domselaar la detuvo con una buena parada. Dio la asistencia a Nusken en el tiempo añadido.

    Alyssa Thompson (6/10):

    Jugó de forma excelente durante los 180 minutos de esta eliminatoria, especialmente en la primera parte de este partido de vuelta, aprovechando la oportunidad de internarse una y otra vez en la defensa del Arsenal. Sin embargo, no logró marcar con las ocasiones que se creó.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Sandy Baltimore (6/10):

    Sustituyó a Cuthbert en un cambio ofensivo que solo empezó a dar sus frutos en los últimos compases del partido.

    Niamh Charles (6/10):

    Una incorporación útil en ataque tras sustituir a Buchanan.

    Wieke Kaptein (N/A):

    Sustituta en los últimos minutos en lugar de Walsh.

    Sonia Bompastor (6/10):

    El Chelsea se vio perjudicado por su falta de puntería, a pesar de dos actuaciones decentes a lo largo de la eliminatoria. Perdió los nervios al quejarse de una falta no pitada sobre Thompson con el 1-0 y fue expulsada.

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