Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al Tottenham: Alessia Russo tiñe de rojo el norte de Londres con un hat-trick en 22 minutos, mientras las Gunners ascienden al segundo puesto de la WSL

El Arsenal se adelantó en el marcador a los cinco minutos con relativa facilidad. Un saque de esquina con efecto hacia dentro de Katie McCabe encontró a Russo en un espacio enorme, y esta envió el balón al fondo de la red con un potente cabezazo.

Momentos después, Russo duplicó la ventaja de las locales. Olivia Smith reaccionó con rapidez para girarse en el espacio justo fuera del área y le pasó el balón a Russo, que superó a la portera Lize Kop y lo introdujo en la portería vacía.

El Spurs logró marcar su primer gol de la WSL en el Emirates y empató a mitad de la primera parte. Otro buen córner fue desviado por Amanda Nilden hacia Cathinka Tandberg, y el último toque lo dio Frida Maanum, del Arsenal, antes de que el balón superara a Daphne van Domselaar y entrara en la portería.

Pero la alegría de las visitantes duró poco, ya que Russo completó su hat-trick en el minuto 27, tras un pase de Kop que la delantera convirtió desde cerca.

Renee Slegers supo aprovechar la profundidad de su banquillo en beneficio del Arsenal en la segunda parte, y la suplente Caitlin Foord anotó el cuarto de las Gunners con un potente disparo al primer palo tras un centro en profundidad de Smilla Holmberg.

El Tottenham redujo la diferencia a dos goles después de que Matilda Vinberg controlara el balón con el pecho y se lo dejara a Bethany England, cuyo disparo fue demasiado potente para Van Domselaar.

En la última jugada del partido, Stina Blackstenius se escapó en carrera para marcar y redondear el marcador, mientras el Arsenal lograba su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones y volvía a auparse al segundo puesto de la tabla de la WSL tras la derrota del Manchester United ante el líder indiscutible, el Manchester City, el sábado por la mañana.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal desde el Emirates...