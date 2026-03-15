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Olivia Smith Stina Blackstenius Arsenal Women split Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Calificaciones de las jugadoras del Arsenal frente al London City Lionesses: Olivia Smith y Stina Blackstenius marcan, mientras que Alessia Russo brilla en una victoria rutinaria en la WSL

Olivia Smith y Stina Blackstenius marcaron los goles que dieron la victoria al Arsenal por 2-0 ante el London City Lionesses el domingo, un resultado que permitió a las Gunners situarse a un punto de los puestos europeos de la Superliga Femenina. Dado que el Chelsea disputaba la final de la Copa de la Liga el domingo, el Arsenal sabía que el corto desplazamiento por la capital suponía una oportunidad para recortar distancias y ejercer presión sobre las Blues, terceras clasificadas, y la aprovechó, logrando su séptima victoria consecutiva con comodidad.

El London City fue, de hecho, el equipo que mejor comenzó el partido, y fue Freya Godfrey, una cantera de los Gunners, quien tuvo una gran ocasión a los 12 minutos tras una buena jugada de Poppy Pattinson y Sanni Franssi. Sin embargo, la jugadora de 20 años envió su remate a bocajarro por encima del larguero y, tres minutos después, el Arsenal se adelantó 1-0.

Chloe Kelly fue la artífice de la jugada, mostrando una gran aceleración por la banda izquierda que le permitió eludir a Jana Fernández y llegar a la línea de fondo, desde donde envió un centro raso que, de alguna manera, nadie alcanzó a rematar, hasta que Smith se coló y lo envió al fondo de la red local. A partir de ahí, el Arsenal tuvo el partido bajo control, aunque sin crear ocasiones de note. Emily Fox lanzó un disparo raso desde lejos que se fue desviado en el tiempo de descuento de la primera parte, pero eso fue todo en cuanto a acción en el último tercio del campo.

La situación tampoco cambió mucho en la segunda parte. Hubo un par de ocasiones a medias para el Arsenal, creadas por el inteligente movimiento sin balón de Alessia Russo, y un susto cuando el balón le cayó a Franssi en su propia área, pero la delantera del London City disparó directamente a Anneke Borbe.

Cuando Russo encontró a Blackstenius a 14 minutos del final y la sueca, con confianza, envió el balón al fondo de la red de primera, se sintió como si el trabajo estuviera hecho. Las locales presionaron con fuerza para meterse de nuevo en el partido, pero fue en vano, ya que las Gunners aguantaron la victoria para situarse a un punto del Chelsea y de esa última plaza de la Liga de Campeones, con un partido menos.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en Hayes Lane...

  • Leah Williamson Arsenal 2025-26Getty Images

    Portero y defensa

    Anneke Borbe (6/10):

    No tuvo mucho trabajo a la hora de detener disparos, pero, a pesar de ello, se mostró impresionantemente atenta, neutralizando con confianza cualquier peligro por la espalda.

    Emily Fox (6/10):

    Empezó bien, pero se vio en apuros en su banda tras los cambios del London City. Le costó ganar los duelos y tuvo un par de momentos de descuido, pero hizo lo suficiente en la zaga para ayudar a mantener a raya a las locales.

    Leah Williamson (6/10):

    Tuvo un par de momentos de indecisión en la primera parte que, por suerte, no fueron castigados. Sin embargo, esos momentos desaparecieron a medida que avanzaba el partido y defendió muy bien el área del Arsenal en los últimos minutos.

    Lotte Wubben-Moy (6/10):

    Al igual que Williamson, no estuvo perfecta, especialmente al comienzo del partido, pero mejoró a medida que avanzaba el encuentro. Llevó bien el balón hacia delante.

    Katie McCabe (7/10):

    Una actuación realmente sólida en ambas mitades. Apoyó bien el ataque y se mostró serena en defensa, destacando una gran entrada sobre Cascarino en el área en los últimos compases.

    • Anuncios
  • Mariona Caldentey Arsenal 2025-26Getty Images

    Centro del campo

    Kim Little (7/10):

    Una hora impecable sobre el terreno de juego en la que demostró su clase en la posesión del balón.

    Mariona Caldentey (7/10):

    Se compenetró bien con Little durante todo el partido, lo que permitió al Arsenal dominar el juego, y demostró su calidad con el balón con un magnífico pase a Russo que fue clave en el segundo gol.

    Frida Maanum (5/10):

    Estuvo bastante al margen del juego antes de ser sustituida a la hora de juego. Mostró algunos toques bonitos y realizó algunos pases inteligentes, pero en general no se involucró lo suficiente.

  • Alessia Russo Arsenal 2025-26Getty Images

    Ataque

    Chloe Kelly (6/10):

    Sus centros fueron irregulares durante todo el partido, pero el pase que le dio a Smith para el gol, y la forma en que creó el espacio para ello, fue brillante.

    Alessia Russo (7/10):

    Hizo un gran trabajo sin balón y fue su movimiento el que estuvo en el centro de los mejores momentos del Arsenal en la segunda parte, incluida la jugada del gol de Blackstenius.

    Olivia Smith (7/10):

    Marcó un momento crucial que se perfilaba desde hacía tiempo como el que definiría el partido con su remate oportunista en la primera parte.

  • Suplentes y entrenador

    Victoria Pelova (6/10):

    Aportó mucha energía al equipo mientras el Arsenal presionaba con éxito para marcar ese segundo gol que sentenciara el partido.

    Stina Blackstenius (7/10):

    Obligó a la defensa del London City a pensar en algo diferente y causó problemas con sus inteligentes movimientos. Marcó su gol de forma brillante, con un remate certero a la primera.

    Beth Mead (N/A):

    Ayudó a su equipo a cerrar el partido con su energía y esfuerzo por la banda.

    Taylor Hinds (N/A):

    Sustituyó a McCabe en los últimos minutos.

    Laia Codina (N/A):

    Otra suplente de última hora.

    Renee Slegers (7/10):

    Me hubiera gustado ver a su equipo crear más ocasiones, pero hicieron más que suficiente para merecer la victoria. Aprovechó bien el banquillo, como lo demuestra el impacto goleador de Blackstenius.

WSL Serie Primavera
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