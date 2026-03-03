Goal.com
En directo
Russo Stanway England GFXGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calificaciones de las jugadoras de Inglaterra contra Ucrania: Alessia Russo, con su gran precisión, lidera a las Lionesses, mientras que Georgia Stanway y Jess Park también marcan dos goles cada una en una avalancha de seis goles en la segunda parte que asegura la victoria en el primer partido de clasificación para la Copa del Mundo

Los dos goles rápidos de Alessia Russo dieron inicio a la victoria de Inglaterra por 6-1 sobre Ucrania el martes, con Georgia Stanway y Jess Park también anotando dos goles cada una para que las Lionesses tuvieran un buen comienzo en la clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. El equipo de Sarina Wiegman tardó hasta la segunda parte en romper la firme defensa de Ucrania, pero una vez lo consiguió, el resultado nunca estuvo en duda, aunque Yana Kalinina marcó el gol del honor para reducir temporalmente la diferencia a la mitad.

Inglaterra dominó la primera parte, pero, por diversas razones, no logró materializar su dominio en el marcador. Russo tuvo problemas para rematar con precisión varios cabezazos, Laura Blindkilde Brown tuvo mala suerte al estrellar un gran disparo en el larguero y Lotte Wubben-Moy creyó haber roto el empate con una improvisada chilena, pero su remate fue despejado sobre la línea de gol. Lauren Hemp y Stanway también tuvieron oportunidades, pero ninguna de las dos tuvo la precisión necesaria para materializarlas.

Todo cambió a los dos minutos de la segunda parte. Keira Walsh dejó libre a Russo en el área y esta demostró una gran compostura para engañar a su marcadora antes de convertir con sangre fría y dar por fin a Inglaterra la ventaja que se merecía. Solo habían pasado cuatro minutos más cuando Russo duplicó esa ventaja, de nuevo con un buen remate tras una gran jugada por la derecha de Lauren Hemp.

El magnífico esfuerzo de Kalinina justo antes de la hora de juego dio a Ucrania, anfitriona de este partido pero incapaz de jugarlo en su propio terreno debido a la guerra en curso con Rusia, algo que celebrar, pero pareció que solo sirvió para que Inglaterra pisara aún más el acelerador en los últimos compases.

Tres goles en 15 minutos permitieron a las Lionesses acumular un marcador convincente que reflejaba su dominio del partido. Hemp provocó un penalti que Stanway convirtió, antes de que la centrocampista del Bayern de Múnich marcara otro gol por la escuadra unos minutos más tarde, y luego Park se sumó a la fiesta, aprovechando otra gran jugada de la impresionante Stanway.

Park marcaría el gol de la noche en los últimos minutos, con un disparo sublime que supuso el sexto tanto. A pesar de no mantener la portería a cero, fue un comienzo perfecto para Inglaterra en su campaña de clasificación para el Mundial, en la que solo el primer puesto, en un grupo en el que también figura España, garantiza la clasificación automática para el torneo de Brasil.

GOAL puntúa a las jugadoras de Inglaterra desde el Mardan Sports Complex...

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Portero y defensa

    Hannah Hampton (6/10):

    Es difícil puntuarla, ya que prácticamente no tuvo nada que hacer. Tampoco pudo hacer nada para evitar el gol.

    Maya Le Tissier (6/10):

    Otra sólida actuación como lateral derecha. No fue creativa en absoluto, pero estuvo bien con el balón y apoyó bien al ataque.

    Leah Williamson (7/10):

    Dictó el juego durante los 45 minutos que estuvo en el campo y fue crucial en todas las jugadas de ataque de Inglaterra. Siempre iba a tener minutos limitados, ya que está recuperando su forma física.

    Lotte Wubben-Moy (7/10):

    Mala suerte al no marcar con su inteligente taconazo. Genial con el balón y, en ocasiones, avanzó con él para crear un nuevo ángulo de ataque.

    Taylor Hinds (5/10):

    Le costó mucho tener impacto en ataque, a pesar de pasar mucho tiempo en el último tercio del campo. Sus saques de esquina fueron sistemáticamente decepcionantes. Salió en el descanso.

    • Anuncios
  • Georgia Stanway England Women 2026Getty Images

    Centro del campo

    Keira Walsh (8/10):

    Excelente durante toda la noche. Presionó y probó la defensa de Ucrania desde el borde del área y realizó pases que rompían las líneas con regularidad.

    Georgia Stanway (9/10):

    Destacó incluso antes de marcar sus goles. Transformó bien su penalti, realizó un disparo aún mejor más tarde y también fue creativa, asistiendo a Park para que marcara el quinto.

    Laura Blindkilde Brown (6/10):

    Mala suerte al no marcar un gol en su inusual titularidad, ya que estrelló un balón en el larguero en la primera parte. Jugó bien, pero se notaba que ella y sus compañeras no siempre estaban en la misma onda. Esperemos que haya más oportunidades para una de las jugadoras más en forma de Inglaterra.

  • Alessia Russo Jess Park England Women 2026Getty Images

    Ataque

    Jess Park (8/10):

    Realmente se creció en la segunda parte, una vez que ella y Hemp cambiaron de banda. Demostró un gran instinto en su primer gol y una calidad excepcional en el segundo.

    Alessia Russo (9/10):

    Aparte de los remates de cabeza, estuvo muy acertada toda la noche, pero se vio frustrada por algunas buenas paradas y bloqueos en la primera parte. Finalmente consiguió los goles que se merecía tras el descanso con una brillante actuación.

    Lauren Hemp (8/10):

    Una amenaza durante toda la noche, y en ambos flancos. Fue especialmente eficaz por la derecha, aunque también creó muchas ocasiones en los primeros 45 minutos por el lado contrario.

  • Lauren James England Women 2026Getty Images

    Sustitutos y entrenador

    Esme Morgan (6/10):

    Podría haber hecho más para evitar el gol de Ucrania, pero por lo demás se acomodó cómodamente en la línea defensiva tras salir en el descanso.

    Poppy Pattinson (6/10):

    Debutó con Inglaterra en la segunda parte y no cometió ningún error en el juego abierto, aunque no estuvo mucho mejor que Hinds en los córners.

    Aggie Beever-Jones (N/A):

    Tuvo mala suerte al no marcar tras salir en los últimos compases, ya que su buen disparo se fue ligeramente desviado.

    Lauren James (N/A):

    Una entrada animada en los últimos compases del partido, mientras sigue recuperando su forma física tras una lesión.

    Lucia Kendall (N/A):

    Otra buena entrada que mantuvo altos los niveles de energía.

    Sarina Wiegman (8/10):

    Cambió a Hemp y Park con gran efecto en el descanso y eso, junto con algunas otras instrucciones, ayudó a Inglaterra a romper finalmente el empate. Utilizó bien su banquillo y distribuyó bien los minutos, prestando atención a quienes necesitaban tiempo de juego y dando muchas oportunidades a las jugadoras menos habituales y sin experiencia.

World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Iceland crest
Iceland
ISL
0