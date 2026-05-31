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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Calificaciones de la USMNT ante Senegal: Christian Pulisic brilla en su regreso, y Estados Unidos convence en el amistoso premundialista

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USA vs Senegal
USA
Senegal
Amistosos
C. Pulisic

Pulisic estuvo muy activo en un partido en el que los estadounidenses dieron una gran imagen frente a uno de los mejores equipos de África. GOAL puntúa a los jugadores de Charlotte.

CHARLOTTE -- Como dice el refrán, hay que empezar como se quiere seguir. La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó con buen pie el domingo contra Senegal y, a pesar del marcador, nunca perdió el rumbo. En este primer momento decisivo del Mundial, Estados Unidos logró el inicio que necesitaba para avanzar a la siguiente ronda con la cabeza alta.

Tras perder en marzo ante Bélgica y Portugal, el equipo estadounidense venció 3-2 al campeón africano. El marcador, sin embargo, es engañoso: le anularon varios goles por fuera de juego muy ajustados y, en otro momento, el partido podría haber sido más holgado.

A los siete minutos, Christian Pulisic combinó con Ricardo Pepi y asistió a Sergino Dest para el 1-0. Pulisic marcó el segundo a los 20’, silenciando las críticas. Estados Unidos dominó, aunque Sadio Mané recortó antes del descanso.

Tras el descanso, Estados Unidos realizó diez cambios y el partido siguió parejo, aunque con más errores defensivos de la selección estadounidense. Un error de Miles Robinson ante Mané permitió a Senegal marcar su segundo gol, pero luego la avalancha estadounidense creció. Solo se tradujo en un tanto, de Balogun, aunque el equipo local remató varias veces a puerta y golpeó un poste.

Fue una actuación impresionante, aunque imperfecta: errores defensivos por corregir y ataques que deben afinar de cara a los partidos que realmente importan. Aun así, el domingo dejó optimismo, justo lo que el equipo necesitaba para iniciar la temporada de verano.

GOAL puntúa a los jugadores de la selección de Estados Unidos en el Bank of America Stadium...

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    Portero y defensa

    Matt Turner (7/10):

    Realizó algunas paradas importantes, lo que debió sentarle muy bien tras sus dos últimas apariciones con la selección estadounidense. Una actuación que le ha dado un empujón.

    Antonee Robinson (6/10):

    Defensa sólida, aunque podría ser más preciso con el balón.

    Tim Ream (6/10):

    Tuvo un momento de inseguridad en el que falló un cabezazo, pero McKenzie lo solucionó. Por lo demás, lo hizo bien.

    Mark McKenzie (6/10):

    Manejó bien ese momento de peligro y estuvo seguro. No fue espectacular, pero sí sólido.

    Alex Freeman (6/10):

    Podría haber hecho más en el gol de Mané, pero su velocidad y fuerza contuvieron a Senegal por su banda.

    Sergino Dest (8/10):

    Gran remate, por supuesto, pero también dejó en ridículo a varios defensas con sus regates. Esta fue la versión de Dest que da pesadillas a quienes tienen que marcarlo.

    • Anuncios
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Centro del campo

    Tyler Adams (6/10):

    No reaccionó a tiempo para evitar el gol de Mané. Raramente tuvo que hacer lo que mejor sabe: defender.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    No estuvo mal, pero en ocasiones se mostró nervioso y dio dos toques cuando, ante rivales de este nivel, solo debe dar uno. Aprendió la lección sin que le castigaran por ello.

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ataque

    Gio Reyna (7/10):

    Mostró destellos y generó ocasiones que no cuajaron. Aun así, es un paso adelante necesario.

    Christian Pulisic (9/10):

    Asistió a Dest y luego marcó el suyo; cualquier duda sobre su forma, disipada.

    Ricardo Pepi (9/10):

    Actuación destacada: participó en el primer gol y asistió en el segundo; mereció marcar.

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Chris Brady (5/10):

    Podría haber tomado una mejor decisión en el segundo gol de Senegal, aunque quedó en una situación complicada por el error defensivo.

    Auston Trusty (7/10):

    Muy sereno, tanto con el balón como sin él. Ha mejorado su imagen.

    Joe Scally (7/10):

    Scally cumplió con su fama de defensa fiable.

    Miles Robinson (4/10):

    No se puede regalar un balón así, sobre todo tan pronto en la primera parte. Él lo sabe.

    Cristian Roldán (5/10):

    Partido aceptable, aunque con algunos errores que no callarán a los escépticos, por irracionales que sean.

    Malik Tillman (8/10):

    Se entendió bien con Balogun y tuvo mala suerte al ver cómo le anulaban un gol. Apareció en el lugar adecuado en el momento justo.

    Max Arfsten (6/10):

    No destacó, lo cual, en general, está bien para un extremo reconvertido en lateral izquierdo.

    Timothy Weah (6/10):

    Tuvo una ocasión de gol que no acertó a rematar a puerta. Sin duda, creó algunos momentos de peligro.

    Weston McKennie (6/10):

    Pareció fuera de lugar. En la segunda parte, cuando otros asumieron el control, él no logró acelerar.

    Folarin Balogun (9/10):

    Podría haber marcado varios goles. Senegal no le incomodó, pero el árbitro sí, lo que le impidió romper el partido.

    Alex Zendejas (7/10):

    Muy activo por la banda derecha, aunque algo indeciso: se abrió demasiado y no encontró ocasiones claras.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Dijo que el objetivo era terminar el partido sin lesiones. El buen juego fue un bonus, ya que sus dos equipos distintos generaron confianza y entusiasmo.

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