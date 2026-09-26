Unai Simón - 6/10

Simón estuvo relativamente exigido, con tres paradas a lo largo del partido. Aunque poco pudo hacer ante las definiciones certeras de Gordon y Kane, su distribución fue esencial para ayudar a España a mantener su solidez estructural ante la presión inglesa, si bien en ocasiones pareció verse exigido por los contraataques directos de Inglaterra.

Marc Cucurella - 5/10

El jugador del Chelsea tuvo una primera parte complicada ante la velocidad de los futbolistas de banda de Inglaterra y sufrió un momento de mala fortuna cuando el cabezazo de Kane se desvió en su muslo y acabó en la red para el segundo gol. Sin embargo, mejoró de forma notable con el paso de los minutos. Contribuyó a los 22 despejes de España, ayudando a rechazar los centros finales al área y ofreciendo una salida fiable por la banda izquierda durante la reacción de la segunda parte.





Marc Pubill - 5/10

Noche exigente para el joven lateral, que tuvo problemas por momentos con los movimientos de Gordon. Formó parte de una línea defensiva que pareció vulnerable durante las fases de transición en la primera parte, aunque mostró buena energía para apoyar el ataque cuando España dominó la posesión en el segundo periodo.





Aymeric Laporte - 7/10

Laporte fue la influencia calmante en el corazón de la defensa española. Firmó varias de las 20 intercepciones del equipo, leyendo el juego con maestría para cortar pases dirigidos a Kane. Su capacidad para iniciar el juego desde atrás fue vital para que España alcanzara un total de 506 pases.





Pau Cubarsi - 6/10

El adolescente mostró destellos de su inmensa calidad técnica, pero encontró en el duelo físico con Kane una curva de aprendizaje pronunciada. Fue creciendo en el partido, contribuyendo al esfuerzo defensivo que limitó a Inglaterra a solo cinco tiros a puerta pese a sus 14 intentos totales.