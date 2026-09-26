El partido cambió de forma drástica tras una serie de sustituciones muy acertadas desde el banquillo español. Alex Baena empató para España a la hora de juego tras una gran acción de Dani Olmo, antes de que Mikel Oyarzabal completara la remontada en el minuto 74, asistido por Baena. Pese a la presión final de Inglaterra, la superior capacidad de La Roja para conservar el balón, con un 51 % de posesión y 506 pases completados, le permitió gestionar los últimos compases y sumar los tres puntos en este thriller de la Nations League.
Calificaciones de España contra Inglaterra: los revulsivos Alex Baena y Mikel Oyarzabal vuelven a romper el corazón inglés en una impresionante remontada en Wembley
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Portería y defensa
Unai Simón - 6/10
Simón estuvo relativamente exigido, con tres paradas a lo largo del partido. Aunque poco pudo hacer ante las definiciones certeras de Gordon y Kane, su distribución fue esencial para ayudar a España a mantener su solidez estructural ante la presión inglesa, si bien en ocasiones pareció verse exigido por los contraataques directos de Inglaterra.
Marc Cucurella - 5/10
El jugador del Chelsea tuvo una primera parte complicada ante la velocidad de los futbolistas de banda de Inglaterra y sufrió un momento de mala fortuna cuando el cabezazo de Kane se desvió en su muslo y acabó en la red para el segundo gol. Sin embargo, mejoró de forma notable con el paso de los minutos. Contribuyó a los 22 despejes de España, ayudando a rechazar los centros finales al área y ofreciendo una salida fiable por la banda izquierda durante la reacción de la segunda parte.
Marc Pubill - 5/10
Noche exigente para el joven lateral, que tuvo problemas por momentos con los movimientos de Gordon. Formó parte de una línea defensiva que pareció vulnerable durante las fases de transición en la primera parte, aunque mostró buena energía para apoyar el ataque cuando España dominó la posesión en el segundo periodo.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte fue la influencia calmante en el corazón de la defensa española. Firmó varias de las 20 intercepciones del equipo, leyendo el juego con maestría para cortar pases dirigidos a Kane. Su capacidad para iniciar el juego desde atrás fue vital para que España alcanzara un total de 506 pases.
Pau Cubarsi - 6/10
El adolescente mostró destellos de su inmensa calidad técnica, pero encontró en el duelo físico con Kane una curva de aprendizaje pronunciada. Fue creciendo en el partido, contribuyendo al esfuerzo defensivo que limitó a Inglaterra a solo cinco tiros a puerta pese a sus 14 intentos totales.
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Centrocampo
Rodri - 7/10
El capitán fue el metrónomo de España y se aseguró de que ganara la batalla por la posesión. Pese a conceder un penalti en el minuto 53 por una entrada sobre Jude Bellingham, que Kane falló después, por lo demás su colocación fue impecable. Protegió de forma brillante a la línea defensiva de cuatro y permitió que los jugadores creativos brillaran. Incluso cuando España se fue al descanso por detrás en el marcador, Rodri no se puso nervioso y encontró siempre destinatarios para mantener la presión.
Fabián Ruiz - 6/10
Actuación sólida, aunque poco espectacular, de Ruiz, que aportó el equilibrio necesario junto a Rodri. Fue sustituido en el minuto 70 por Pedri, cuando España buscaba más verticalidad, pero su trabajo en la zona media fue crucial para capear el temporal inglés tras el gol de Kane en el minuto 40.
Dani Olmo - 8/10
Olmo fue la principal chispa creativa durante gran parte del partido. Dio la asistencia clave para el empate de Baena en el minuto 60, mostrando su visión en espacios reducidos. Su capacidad para moverse entre líneas acabó desajustando al centro del campo de Inglaterra.
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Ataque
Lamine Yamal - 7/10
Yamal silenció Wembley en apenas dos minutos, al definir con acierto para adelantar a España. Aunque su influencia disminuyó ligeramente durante el dominio de Inglaterra en la primera parte, su velocidad siguió siendo una amenaza constante al contraataque, contribuyendo a los siete contragolpes de España.
Nico Williams - 6/10
Williams aportó amplitud y estiró a la defensa de Inglaterra, pero falló en el último pase en varias ocasiones. Fue sustituido en el minuto 58 como parte del ajuste táctico que acabó llevando al dominio de España en la segunda parte.
Ferran Torres - 5/10
Actuando en un rol central, Torres estuvo muy activo, pero fue tremendamente desacertado, fallando dos claras ocasiones de uno contra uno en la primera parte que podrían haber dejado el partido encarrilado muy pronto. Fue sustituido en el minuto 58 por Mikel Oyarzabal, un cambio que modificó la fisonomía del ataque español.
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Suplentes y entrenador
Mikel Oyarzabal - 8/10
Tras entrar en el minuto 58, Oyarzabal demostró ser el hombre del partido. Mostró un gran instinto de delantero para marcar el decisivo tercer gol en el minuto 74, justificando su inclusión y aportando el punto de referencia que a España le había faltado antes.
Alex Baena - 9/10
La actuación definitiva de un revulsivo. Después de entrar en el minuto 58, marcó el empate a 2-2 apenas seis minutos después y luego asistió en el gol de la victoria de Oyarzabal. Su impacto fue inmediato y transformador.
Pedri - 6/10
Entró en el minuto 70 por Ruiz y ayudó a España a conservar el balón y dejar correr el reloj en los últimos compases del partido.
Mikel Merino - N/A
Un cambio táctico tardío en el minuto 82 para añadir solidez al centro del campo.
Luis de la Fuente - 9/10
Una lección magistral de gestión del partido. De la Fuente reconoció que su delantera titular estaba siendo neutralizada e hizo una valiente doble sustitución antes de la hora de juego. La entrada de Baena y Oyarzabal convirtió una desventaja de 2-1 en una victoria por 3-2, mostrando su flexibilidad táctica.
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