Calificaciones de Brasil vs. Marruecos: Vinicius Jr. salva a la Seleção, mientras que la opaca actuación de Casemiro deja a Carlo Ancelotti con más dudas que certezas

Brasil nunca se asentó y lo pagó caro. El gol de Marruecos fue una joya: Brahim Díaz, muy incisivo, filtró un pase entre los centrales; Ismael Saibari, autor de 15 goles con el PSV este curso, anticipó a Alisson y lo levantó por encima.

De inmediato Brasil respondió: Vinicius Jr. aprovechó su primera ocasión. Marruecos le dejó demasiado espacio. El extremo del Real Madrid recortó hacia adentro y colocó el balón en el ángulo superior, reavivando un estadio sorprendentemente apagado.

En la segunda parte Brasil retiró a Casemiro y dio entrada a Matheus Cunha, pero el jugador del Manchester United no aportó mucho. Vinicius siguió brillando, pero el segundo gol no llegó. Marruecos se limitó a aguantar. Ambos equipos parecen conformarse con el punto, pues les esperan rivales más débiles.

GOAL puntúa a los jugadores de Brasil en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey...