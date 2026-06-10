Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

Traducido por

Calendario televisivo USWNT 2026: partidos, resultados, streaming y cómo ver a la selección femenina de EE. UU

EEUU
SheBelieves Cup
Women's football

Guía completa de la temporada de Estados Unidos, con la SheBelieves Cup y los partidos de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027.

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024. Emma Hayes, recién llegada al banquillo, devolvió la ilusión al equipo y, en pocas semanas, lo condujo al oro olímpico, enviando un mensaje al resto del fútbol femenino al comenzar el nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

Tras su eliminación récord en Australia 2023, que provocó la salida de Vlatko Andonovski, el país celebra el rápido regreso del equipo a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina de 2027, Hayes puede ahora pulir a esta prometedora generación para que llegue lista a la próxima cita.

En GOAL encontrarás el calendario, los partidos, los resultados y cómo ver al equipo en 2026.

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos tiene programados la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos empezó 2026 con dos amistosos en enero: venció a Paraguay y Chile mostrando un gran dominio. La victoria sobre Chile destacó porque alineó al equipo más joven en más de 20 años.

    En marzo, el equipo de Hayes ganó la SheBelieves Cup por octava vez tras vencer a Argentina, Canadá y Colombia sin encajar ningún gol.

    La primera derrota llegó en abril, en el segundo duelo de la serie ante Japón, aunque el equipo de Hayes sumó dos victorias en ese parón y valiosos datos frente a una de las mejores selecciones.

    En junio llegó otra derrota en Brasil, aunque el equipo respondió con una victoria sobre las anfitrionas del Mundial Femenino 2027 días después, en un encuentro marcado por varias expulsiones en los minutos finales.

    • Anuncios

  • ¿Qué tiene previsto la selección femenina de fútbol de Estados Unidos para 2026?

    En 2026 quedan dos parones internacionales, incluido el de noviembre, cuando Estados Unidos jugará el Campeonato Femenino de la CONCACAF. Los cuatro mejores equipos irán directo a la Copa Mundial Femenina de 2027 y habrá otras dos plazas para la repesca intercontinental. La selección femenina de Estados Unidos solo necesita ganar un partido, contra El Salvador, para clasificar a Brasil.

    Las semifinales se jugarán el 1 de diciembre en Estados Unidos. Al día siguiente se disputarán los duelos de repesca. El 5 de diciembre tendrán lugar el partido por el tercer puesto y la final. Cuartos, semifinales y repechaje se jugarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar en el Shell Energy Stadium de Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    Los derechos de retransmisión de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos se reparten entre varias cadenas, al igual que los de la selección masculina. En inglés, Warner Bros. y Discovery Sports los poseen: todos los partidos se ven en directo en Peacock y Max (antes HBO Max), y el 50 % también en TNT Sports.

    Estos canales se pueden ver también en plataformas de streaming como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para el público hispanohablante, Telemundo Deportes transmite los partidos en Peacock, Telemundo y Universo.

    Consulta aquí los mejores paquetes para ver a la selección femenina de fútbol de EE. UU.

    Disfruta de la selección femenina de fútbol de EE. UU. en directo en Peacock.
    Suscríbete hoy mismo.

  • Calendario y resultados de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónLugar
    24 de enero14:30 PT / 17:30 ETSelección femenina de EE. UU. 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero19:00 PT / 22:00 ETEstados Unidos 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Bárbara
    1 de marzo14:00 h PT / 17:00 h ETEstados Unidos 2-0 ArgentinaCopa SheBelievesGeodis Park, Nashville
    4 de marzo15:45 PT / 18:45 ETSelección femenina de Estados Unidos 1-0 CanadáCopa SheBelievesCampo ScottsMiracle-Gro, Columbus
    7 de marzo12:30 p. m. PT / 3:30 p. m. ETEstados Unidos 1-0 ColombiaCopa SheBelievesEstadio Sports Illustrated, Harrison
    11 de abril14:30 h PT / 17:30 h ETEstados Unidos 2-1 JapónAmistosoPayPal Park, San José
    15 de abril19:00 PT / 22:00 ETSelección femenina de EE. UU. 0-1 JapónAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18:00 PT / 21:00 ETSelección femenina de EE. UU. 3-0 JapónAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junio14:30 h PT / 17:30 h ETBrasil 2-1 Estados UnidosAmistosoNeo Química Arena, São Paulo
    9 de junio17:30 PT / 20:30 ETBrasil 0-1 Selección femenina de Estados UnidosAmistosoArena Castelão, Fortaleza
    27 de noviembrePor confirmarSelección femenina de EE. UU. vs. El SalvadorCampeonato Femenino de la CONCACAFEstadio Texas Health Mansfield, Mansfield

    Se anunciarán más partidos para 2026 a su debido tiempo.