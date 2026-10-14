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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Calendario televisivo de la USWNT en 2026: partidos, resultados, streaming en directo y cómo ver a la selección femenina de Estados Unidos

EEUU
SheBelieves Cup

Guía completa del año de Estados Unidos, con la SheBelieves Cup y los partidos de clasificación para el Mundial femenino de 2027

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024, con Emma Hayes ejerciendo un impacto inmediato en un equipo que necesitaba precisamente eso. Pocas semanas después de asumir su nuevo cargo, la exentrenadora del Chelsea condujo a Estados Unidos al oro olímpico y lanzó un mensaje al resto del fútbol femenino en el inicio de un nuevo ciclo mundialista.

La tetracampeona del mundo sufrió en Australia, en 2023, su eliminación más temprana en un Mundial femenino, y Vlatko Andonovski dejó el cargo de seleccionador como consecuencia. Por eso, para el país ha sido una alegría ver al equipo volver tan pronto a un nivel que le permite ganar títulos. Ahora, con mucho tiempo por delante hasta el próximo gran torneo, el Mundial femenino de 2027, Hayes puede centrarse en desarrollar a esta prometedora generación de jóvenes futbolistas y asegurarse de que esté preparada para luchar por el trofeo.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre el calendario de la USWNT, sus partidos y resultados, y cómo ver al equipo en 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ¿Qué partidos ha disputado la selección femenina de Estados Unidos en 2026?

    La selección femenina de Estados Unidos arrancó el año en enero con dos amistosos en casa ante Paraguay y Chile, en los que firmó sendas actuaciones dominantes para comenzar 2026 de forma inmejorable. La victoria ante Chile llamó especialmente la atención, ya que la consiguió con su alineación menos experimentada en más de 20 años.

    El equipo de Hayes confirmó esas buenas sensaciones en marzo al conquistar por octava vez la SheBelieves Cup gracias a sus victorias ante Argentina, Canadá y Colombia. Además, no encajó ningún gol durante el torneo.

    Su primera derrota de 2026 llegó en abril, en el segundo partido de la serie de tres encuentros contra Japón. Aun así, el equipo de Hayes cerró aquel parón internacional con dos victorias y mucha información tras medirse a uno de los mejores equipos del mundo.

    En junio sufrió otra derrota, esta vez en Brasil, pero Estados Unidos se recuperó y venció unos días después a la anfitriona del Mundial femenino de 2027, en un partido marcado por la multitud de tarjetas rojas mostradas en los últimos minutos.

    Después llegó una semana poco habitual sin victorias para las estadounidenses, cuando España, campeona del mundo, las visitó en octubre. La derrota en el primer partido y el empate tras remontar en el segundo dejaron a Hayes mucho en lo que centrarse antes del Mundial del próximo verano.

  • ¿Cuál es el calendario de la selección femenina de Estados Unidos para 2026?

    Queda una ventana internacional oficial más en 2026, durante la cual Estados Unidos disputará el Campeonato W de la Concacaf. Las cuatro primeras selecciones del torneo se clasificarán para el Mundial femenino de 2027, y también habrá dos plazas en juego para la repesca intercontinental. Eso significa que la selección femenina de Estados Unidos solo necesita ganar un partido, ante El Salvador, para sellar su billete a Brasil.

    Las semifinales del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, se disputarán el 1 de diciembre. Al día siguiente se jugarán los partidos de acceso a la repesca intercontinental del Mundial, antes de que el encuentro por el tercer puesto y la final se celebren el 5 de diciembre. Los cuartos de final, las semifinales y los partidos de acceso a la repesca se disputarán en el Texas Health Mansfield Stadium, mientras que el encuentro por el tercer puesto y la final tendrán lugar en el Shell Energy Stadium de Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Cómo ver a la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    Los derechos de retransmisión de la USWNT son los mismos que los de la selección masculina y están repartidos entre varias cadenas. Para el público de habla inglesa, los derechos pertenecen a Warner Bros y Discovery Sports, y todos los partidos se emiten en directo en Peacock y Max (antes HBO Max). Aproximadamente el 50 % de los partidos también se emite en directo en los canales de TNT Sports.

    Los canales de Turner están disponibles a través de servicios de televisión por internet como Sling TV y DirecTV Stream.

    Para el público de habla hispana, los derechos pertenecen actualmente a Telemundo Deportes, que emite los partidos en Peacock, Telemundo y Universo.

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  • Calendario y resultados de la selección femenina de Estados Unidos en 2026

    FechaHoraPartidoCompeticiónEstadio
    24 de enero14:30 PT / 17:30 ETEstados Unidos 6-0 ParaguayAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de enero19:00 PT / 22:00 ETEstados Unidos 5-0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Barbara
    1 de marzo14:00 PT / 17:00 ETEstados Unidos 2-0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de marzo15:45 PT / 18:45 ETEstados Unidos 1-0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de marzo12:30 PT / 15:30 ETEstados Unidos 1-0 ColombiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 de abril14:30 PT / 17:30 ETEstados Unidos 2-1 JapónAmistosoPayPal Park, San José
    15 de abril19:00 PT / 22:00 ETEstados Unidos 0-1 JapónAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abril18:00 PT / 21:00 ETEstados Unidos 3-0 JapónAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de junio14:30 PT / 17:30 ETBrasil 2-1 Estados UnidosAmistosoNeo Quimica Arena, São Paulo
    9 de junio17:30 PT / 20:30 ETBrasil 0-1 Estados UnidosAmistosoArena Castelao, Fortaleza
    10 de octubre11:30 PT / 14:30 ETEstados Unidos 0-2 EspañaAmistosoAudi Field, Washington D. C.
    13 de octubre16:00 PT / 19:00 ETEstados Unidos 2-2 EspañaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de noviembre14:00 PT / 17:00 ETEstados Unidos contra El SalvadorCampeonato W de la ConcacafTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Los próximos partidos y más detalles de 2026 se comunicarán en su momento.