Calendario televisivo de la selección femenina de fútbol de EE. UU. 2026: fixtures, resultados, retransmisiones en directo y cómo ver a la selección femenina de EE. UU

La selección femenina de Estados Unidos inició una nueva era en 2024. Emma Hayes, recién llegada, impactó de inmediato en un equipo que lo necesitaba. A pocas semanas de asumir, la exentrenadora del Chelsea guió a Estados Unidos hacia la medalla de oro olímpica, enviando un mensaje al resto del fútbol femenino al comenzar el nuevo ciclo de la Copa del Mundo.

Tras su eliminación récord en la Copa del Mundo Femenina de 2023, Vlatko Andonovski dejó el cargo, y el país celebró el rápido regreso del equipo a la lucha por títulos. Con tres años por delante hasta la Copa del Mundo Femenina de 2027, Hayes puede ahora pulir a esta prometedora generación para que llegue lista a la próxima cita.

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