Calendario de partidos del Mundial 2026 y canales que lo retransmitirán

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, los aficionados de todo el planeta esperan el torneo más seguido del deporte. Esta vigésima tercera edición es excepcional: por primera vez se celebra en tres países.

Por primera vez se celebra en tres países: Estados Unidos, Canadá y México, lo que refleja cooperación y amplía la afición en América.

Además, por primera vez participarán 48 selecciones, lo que amplía las oportunidades de los equipos emergentes y promete una competencia más emocionante.

Esta ampliación refleja el deseo de la FIFA de hacer el deporte más inclusivo y llevar la experiencia del Mundial a más países.

Los preparativos en las ciudades anfitrionas avanzan a buen ritmo, con estadios e infraestructuras listos para acoger a millones de aficionados. Se prevé un récord de audiencia y asistencia, y se espera que deje una huella inolvidable en la historia del fútbol.

A continuación, Koora ofrece el calendario de partidos, los resultados, la clasificación de grupos y los canales de retransmisión.