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Calendario de la Premier League 2026-27: partidos de la primera jornada, última jornada y derbis
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Premier League 2026-27: Partidos de la primera jornada
Antes del primer pitido, todos los equipos parten de cero y la esperanza es infinita. La ilusión y el nerviosismo se mezclan entre las aficiones y los jugadores, tanto en los equipos experimentados de la Premier League como en los recién ascendidos.
El Coventry debutará en el Emirates Stadium, el Hull City recibirá al Manchester United y el Liverpool visitará St James’ Park en la primera jornada.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
21/08/2026
20:00
Arsenal - Coventry City
22/08/2026
12:30
Hull City - Manchester United
22/08/2026
15:00
Everton - Crystal Palace
22/08/2026
15:00
Ipswich Town - Sunderland
22/08/2026
15:00
Nottingham Forest - Leeds United
22/08/2026
17:30
Brentford - Tottenham Hotspur
23/08/2026
14:00
Brighton and Hove Albion - Aston Villa
23/08/2026
14:00
Manchester City - Bournemouth
23/08/2026
16:30
Newcastle United - Liverpool
24/08/2026
20:00
Fulham - Chelsea
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Premier League 2026-27: Fechas de los derbis
Desde el norte de Londres hasta el noreste, las rivalidades geográficas y las disputas históricas despiertan el interés mundial y la pasión local cada temporada de la Premier League. La capital inglesa, Merseyside, Mánchester, la rivalidad Tyne-Wear y las West Midlands protagonizarán la temporada 2026-27.
La primera jornada del «Monday Night Football» enfrentará a los vecinos londinenses Chelsea y Fulham; luego el United recibirá al City en septiembre, el Liverpool visitará el Hill Dickinson Stadium en noviembre y el Newcastle a Sunderland a principios de diciembre, mismo fin de semana en que el Tottenham se medirá al Arsenal.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
24/08/2026
20:00
Fulham - Chelsea
12/09/2026
15:00
Manchester United - Manchester City
17/10/2026
15:00
Brighton and Hove Albion - Crystal Palace
28/11/2026
15:00
Everton - Liverpool
05/12/2026
15:00
Tottenham Hotspur - Arsenal
5 de diciembre de 2026
15:00
Newcastle United - Sunderland
12/12/2026
15:00
Coventry City - Aston Villa
30/01/2027
15:00
Liverpool - Everton
20/03/2027
15:00
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15:00
Chelsea - Fulham
24/04/2027
15:00
Aston Villa - Coventry City
01/05/2027
15:00
Arsenal - Tottenham Hotspur
1 de mayo de 2027
15:00
Sunderland - Newcastle United
15/05/2027
15:00
Crystal Palace - Brighton and Hove Albion
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Premier League 2026-27: Partidos de la última jornada
Rara vez la última jornada de la Premier League carece de emoción. Título, descenso o Europa suelen estar en juego.
El Coventry, el Hull City y el Ipswich cerrarán la campaña 2026-27 en casa a finales de mayo, y Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea podrían celebrar logros ante su afición.
Fecha
Hora de inicio (GMT)
Partido
30/05/2027
16:00
Arsenal - Brighton and Hove Albion
30/05/2027
16:00
Aston Villa - Tottenham Hotspur
30/05/2027
16:00
Chelsea - Brentford
30/05/2027
16:00
Coventry City - Nottingham Forest
30/05/2027
16:00
Crystal Palace - Leeds United
30/05/2027
16:00
Hull City - Newcastle United
30/05/2027
16:00
Ipswich Town - Everton
30/05/2027
16:00
Liverpool - Bournemouth
30/05/2027
16:00
Manchester United - Fulham
30/05/2027
16:00
Sunderland - Manchester City
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Premier League 2026-27: ¿Quién será el campeón?
El Arsenal acabó en la 2025-26 con 22 años de espera y, tras tres subcampeonatos, por fin ganó el título con Mikel Arteta. Los Gunners aspiran a pelear de nuevo por los grandes trofeos.
En el Manchester City, Pep Guardiola cierra una década en el banquillo y Enzo Maresca, ansioso por dejar buena impresión, le sustituirá.
En Old Trafford, Michael Carrick, ya con contrato fijo, tiene al United —de vuelta en la Champions— listo para pelear por su primer título de liga desde la era Ferguson.
Liverpool, tras caer de lo más alto, confía en que Andoni Iraola —llegado de Bournemouth— y sus fichajes millonarios recuperen el terreno perdido.
El Chelsea, ahora dirigido por Xabi Alonso, se beneficia de no jugar competiciones europeas, mientras que el Aston Villa quiere aprovechar el impulso de su victoria en la Europa League.
Tottenham, inmerso en el descenso las dos últimas campañas, debe demostrar que aún pertenece a los «Seis Grandes», mientras que Frank Lampard afronta un difícil reto en Coventry junto a otros recién ascendidos como Hull City e Ipswich.