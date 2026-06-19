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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

Calendario de la Premier League 2026-27: partidos de la primera jornada, última jornada y derbis

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
Nottingham Forest
Aston Villa
Leeds
Newcastle
Brighton
Everton
Fulham
Sunderland
Bournemouth
Brentford
Hull
Ipswich
Coventry
Crystal Palace

Ya se ha publicado el calendario de la Premier League para la temporada 2026-27. El Arsenal buscará revalidar el título, mientras que Manchester City, Liverpool y Manchester United también lo aspiran. El Coventry regresa a la élite tras 25 años, y varios técnicos debutarán en sus nuevos banquillos. A continuación, GOAL repasa los duelos más atractivos de una campaña que se prevé emocionante.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier League 2026-27: Partidos de la primera jornada

    Antes del primer pitido, todos los equipos parten de cero y la esperanza es infinita. La ilusión y el nerviosismo se mezclan entre las aficiones y los jugadores, tanto en los equipos experimentados de la Premier League como en los recién ascendidos.

    El Coventry debutará en el Emirates Stadium, el Hull City recibirá al Manchester United y el Liverpool visitará St James’ Park en la primera jornada.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    21/08/2026

    20:00

    Arsenal - Coventry City

    22/08/2026

    12:30

    Hull City - Manchester United

    22/08/2026

    15:00

    Everton - Crystal Palace

    22/08/2026

    15:00

    Ipswich Town - Sunderland

    22/08/2026

    15:00

    Nottingham Forest - Leeds United

    22/08/2026

    17:30

    Brentford - Tottenham Hotspur

    23/08/2026

    14:00

    Brighton and Hove Albion - Aston Villa

    23/08/2026

    14:00

    Manchester City - Bournemouth

    23/08/2026

    16:30

    Newcastle United - Liverpool

    24/08/2026

    20:00

    Fulham - Chelsea


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  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    Premier League 2026-27: Fechas de los derbis

    Desde el norte de Londres hasta el noreste, las rivalidades geográficas y las disputas históricas despiertan el interés mundial y la pasión local cada temporada de la Premier League. La capital inglesa, Merseyside, Mánchester, la rivalidad Tyne-Wear y las West Midlands protagonizarán la temporada 2026-27.

    La primera jornada del «Monday Night Football» enfrentará a los vecinos londinenses Chelsea y Fulham; luego el United recibirá al City en septiembre, el Liverpool visitará el Hill Dickinson Stadium en noviembre y el Newcastle a Sunderland a principios de diciembre, mismo fin de semana en que el Tottenham se medirá al Arsenal.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    24/08/2026

    20:00

    Fulham - Chelsea

    12/09/2026

    15:00

    Manchester United - Manchester City

    17/10/2026

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Crystal Palace

    28/11/2026

    15:00

    Everton - Liverpool

    05/12/2026

    15:00

    Tottenham Hotspur - Arsenal

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Newcastle United - Sunderland

    12/12/2026

    15:00

    Coventry City - Aston Villa

    30/01/2027

    15:00

    Liverpool - Everton

    20/03/2027

    15:00

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15:00

    Chelsea - Fulham

    24/04/2027

    15:00

    Aston Villa - Coventry City

    01/05/2027

    15:00

    Arsenal - Tottenham Hotspur

    1 de mayo de 2027

    15:00

    Sunderland - Newcastle United

    15/05/2027

    15:00

    Crystal Palace - Brighton and Hove Albion


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    Premier League 2026-27: Partidos de la última jornada

    Rara vez la última jornada de la Premier League carece de emoción. Título, descenso o Europa suelen estar en juego.

    El Coventry, el Hull City y el Ipswich cerrarán la campaña 2026-27 en casa a finales de mayo, y Arsenal, Manchester United, Liverpool y Chelsea podrían celebrar logros ante su afición.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    30/05/2027

    16:00

    Arsenal - Brighton and Hove Albion

    30/05/2027

    16:00

    Aston Villa - Tottenham Hotspur

    30/05/2027

    16:00

    Chelsea - Brentford

    30/05/2027

    16:00

    Coventry City - Nottingham Forest

    30/05/2027

    16:00

    Crystal Palace - Leeds United

    30/05/2027

    16:00

    Hull City - Newcastle United

    30/05/2027

    16:00

    Ipswich Town - Everton

    30/05/2027

    16:00

    Liverpool - Bournemouth

    30/05/2027

    16:00

    Manchester United - Fulham

    30/05/2027

    16:00

    Sunderland - Manchester City


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Premier League 2026-27: ¿Quién será el campeón?

    El Arsenal acabó en la 2025-26 con 22 años de espera y, tras tres subcampeonatos, por fin ganó el título con Mikel Arteta. Los Gunners aspiran a pelear de nuevo por los grandes trofeos.

    En el Manchester City, Pep Guardiola cierra una década en el banquillo y Enzo Maresca, ansioso por dejar buena impresión, le sustituirá.

    En Old Trafford, Michael Carrick, ya con contrato fijo, tiene al United —de vuelta en la Champions— listo para pelear por su primer título de liga desde la era Ferguson.

    Liverpool, tras caer de lo más alto, confía en que Andoni Iraola —llegado de Bournemouth— y sus fichajes millonarios recuperen el terreno perdido.

    El Chelsea, ahora dirigido por Xabi Alonso, se beneficia de no jugar competiciones europeas, mientras que el Aston Villa quiere aprovechar el impulso de su victoria en la Europa League.

    Tottenham, inmerso en el descenso las dos últimas campañas, debe demostrar que aún pertenece a los «Seis Grandes», mientras que Frank Lampard afronta un difícil reto en Coventry junto a otros recién ascendidos como Hull City e Ipswich.