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Arsenal Manchester City United Chelsea LiverpoolGetty/GOAL
Chris Burton

Traducido por

Calendario de la Premier League 2026-27: Consulte los horarios completos del Arsenal, actual campeón, y de los aspirantes al título: Manchester City, Liverpool, Manchester United y Chelsea

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea

Los nuevos entrenadores del Manchester United, Chelsea, Liverpool y Manchester City debutarán en la temporada 2026-27, mientras Mikel Arteta sigue al frente del Arsenal, actual campeón. Con los calendarios ya publicados, GOAL analiza los caminos de los equipos de Londres y el noroeste en su lucha por el título al final de otra temporada intensa.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Calendario del Arsenal 2026-27

    Los Gunners acabaron en la temporada 2025-26 con 22 años sin título, ganando su primera liga desde la era de los «Invincibles» 2003-04. Tras perder las finales de la Carabao Cup y la Liga de Campeones la temporada pasada, el conjunto londinense comenzará la defensa del título en casa frente al recién ascendido Coventry el viernes por la noche.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    21/08/2026

    20:00

    Arsenal - Coventry City

    29/08/2026

    15:00

    Aston Villa - Arsenal

    5 de septiembre de 2026

    15:00

    Arsenal - Chelsea

    12/09/2026

    15:00

    Sunderland - Arsenal

    19/09/2026

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Arsenal

    10/10/2026

    15:00

    Arsenal - Leeds United

    17/10/2026

    15:00

    Nottingham Forest - Arsenal

    24/10/2026

    15:00

    Arsenal - Everton

    31/10/2026

    15:00

    Liverpool - Arsenal

    07/11/2026

    15:00

    Arsenal - Hull City

    21/11/2026

    15:00

    Newcastle United - Arsenal

    28/11/2026

    15:00

    Arsenal - Manchester City

    2 de diciembre de 2026

    20:00

    Brentford - Arsenal

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Tottenham Hotspur - Arsenal

    12/12/2026

    15:00

    Arsenal - Bournemouth

    19/12/2026

    15:00

    Arsenal - Manchester United

    26/12/2026

    15:00

    Crystal Palace - Arsenal

    30/12/2026

    20:00

    Fulham - Arsenal

    2 de enero de 2027

    15:00

    Arsenal - Ipswich Town

    06/01/2027

    20:00

    Arsenal - Brentford

    16/01/2027

    15:00

    Hull City - Arsenal

    23/01/2027

    15:00

    Arsenal - Newcastle United

    30/01/2027

    15:00

    Manchester City - Arsenal

    06/02/2027

    15:00

    Arsenal - Liverpool

    10/02/2027

    20:00

    Ipswich Town - Arsenal

    20/02/2027

    15:00

    Arsenal - Fulham

    27/02/2027

    15:00

    Manchester United - Arsenal

    03/03/2027

    20:00

    Arsenal - Crystal Palace

    13/03/2027

    15:00

    Chelsea - Arsenal

    20/03/2027

    15:00

    Arsenal - Sunderland

    10/04/2027

    15:00

    Coventry City - Arsenal

    17/04/2027

    15:00

    Arsenal - Aston Villa

    24/04/2027

    15:00

    Bournemouth - Arsenal

    01/05/2027

    15:00

    Arsenal - Tottenham Hotspur

    08/05/2027

    15:00

    Leeds United - Arsenal

    15/05/2027

    15:00

    Arsenal - Nottingham Forest

    23/05/2027

    15:00

    Everton - Arsenal

    30/05/2027

    16:00

    Arsenal - Brighton and Hove Albion


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  • Bruno Fernandes Manchester United GFXGOAL

    Calendario del Manchester United 2026-27

    Tras el fallido experimento con Ruben Amorim, los Red Devils se reorganizaron con estilo bajo Michael Carrick, alcanzaron el tercer puesto, la clasificación a la Liga de Campeones y le otorgaron un contrato indefinido al entrenador interino. Considerados aspirantes al título, el United iniciará la temporada 2026-27 visitando al recién ascendido Hull City.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    22/08/2026

    12:30

    Hull City - Manchester United

    29/08/2026

    15:00

    Manchester United - Ipswich Town

    5 de septiembre de 2026

    15:00

    Everton - Manchester United

    12/09/2026

    15:00

    Manchester United - Manchester City

    19/09/2026

    15:00

    Fulham - Manchester United

    10/10/2026

    15:00

    Manchester United - Tottenham Hotspur

    17/10/2026

    15:00

    Leeds United - Manchester United

    24/10/2026

    15:00

    Manchester United - Bournemouth

    31/10/2026

    15:00

    Chelsea - Manchester United

    07/11/2026

    15:00

    Manchester United - Aston Villa

    21/11/2026

    15:00

    Liverpool - Manchester United

    28/11/2026

    15:00

    Manchester United - Brentford

    2 de diciembre de 2026

    20:00

    Newcastle United - Manchester United

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Manchester United - Coventry City

    12/12/2026

    15:00

    Crystal Palace - Manchester United

    19/12/2026

    15:00

    Arsenal - Manchester United

    26/12/2026

    15:00

    Manchester United - Nottingham Forest

    30/12/2026

    20:00

    Manchester United - Sunderland

    2 de enero de 2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Manchester United

    06/01/2027

    20:00

    Manchester United - Newcastle United

    16/01/2027

    15:00

    Aston Villa - Manchester United

    23/01/2027

    15:00

    Manchester United - Liverpool

    30/01/2027

    15:00

    Brentford - Manchester United

    06/02/2027

    15:00

    Manchester United - Chelsea

    10/02/2027

    20:00

    Manchester United - Brighton and Hove Albion

    20/02/2027

    15:00

    Nottingham Forest - Manchester United

    27/02/2027

    15:00

    Manchester United - Arsenal

    03/03/2027

    20:00

    Sunderland - Manchester United

    13/03/2027

    15:00

    Manchester United - Everton

    20/03/2027

    15:00

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15:00

    Manchester United - Hull City

    17/04/2027

    15:00

    Ipswich Town - Manchester United

    24/04/2027

    15:00

    Manchester United - Crystal Palace

    01/05/2027

    15:00

    Coventry City - Manchester United

    08/05/2027

    15:00

    Bournemouth - Manchester United

    15/05/2027

    15:00

    Manchester United - Leeds United

    23/05/2027

    15:00

    Tottenham Hotspur - Manchester United

    30/05/2027

    16:00

    Manchester United - Fulham

  • Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty

    Calendario del Liverpool 2026-27

    Arne Slot fue destituido doce meses después de ganar la Premier League, y siguió los pasos de Mohamed Salah al dejar el club. Ahora Andoni Iraola dirige al Liverpool, y su debut será un difícil viaje a St James’ Park para enfrentar al Newcastle.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    23/08/2026

    16:30

    Newcastle United - Liverpool

    29/08/2026

    15:00

    Liverpool - Nottingham Forest

    5 de septiembre de 2026

    15:00

    Ipswich Town - Liverpool

    12/09/2026

    15:00

    Liverpool - Fulham

    19/09/2026

    15:00

    Bournemouth - Liverpool

    10/10/2026

    15:00

    Liverpool - Manchester City

    17/10/2026

    15:00

    Brentford - Liverpool

    24/10/2026

    15:00

    Liverpool - Brighton and Hove Albion

    31/10/2026

    15:00

    Liverpool - Arsenal

    07/11/2026

    15:00

    Crystal Palace - Liverpool

    21/11/2026

    15:00

    Liverpool - Manchester United

    28/11/2026

    15:00

    Everton - Liverpool

    2 de diciembre de 2026

    20:00

    Liverpool - Sunderland

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Chelsea - Liverpool

    12/12/2026

    15:00

    Liverpool - Leeds United

    19/12/2026

    15:00

    Liverpool - Tottenham Hotspur

    26/12/2026

    15:00

    Hull City - Liverpool

    30/12/2026

    20:00

    Aston Villa - Liverpool

    2 de enero de 2027

    15:00

    Liverpool - Coventry City

    06/01/2027

    20:00

    Sunderland - Liverpool

    16/01/2027

    15:00

    Liverpool - Crystal Palace

    23/01/2027

    15:00

    Manchester United - Liverpool

    30/01/2027

    15:00

    Liverpool - Everton

    06/02/2027

    15:00

    Arsenal - Liverpool

    10/02/2027

    20:00

    Coventry City - Liverpool

    20/02/2027

    15:00

    Liverpool - Hull City

    27/02/2027

    15:00

    Tottenham Hotspur - Liverpool

    03/03/2027

    20:00

    Liverpool - Aston Villa

    13/03/2027

    15:00

    Liverpool - Ipswich Town

    20/03/2027

    15:00

    Fulham - Liverpool

    10/04/2027

    15:00

    Liverpool - Newcastle United

    17/04/2027

    15:00

    Nottingham Forest - Liverpool

    24/04/2027

    15:00

    Leeds United - Liverpool

    1 de mayo de 2027

    15:00

    Liverpool - Chelsea

    08/05/2027

    15:00

    Manchester City - Liverpool

    15/05/2027

    15:00

    Liverpool - Brentford

    23/05/2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Liverpool

    30/05/2027

    16:00

    Liverpool - Bournemouth

  • Erling Haaland Man CityGetty

    Calendario del Manchester City 2026-27

    Tras 20 títulos en 10 años, el City inicia la era post-Guardiola. Su exayudante, Enzo Maresca, asumirá el mando. El campeón de la FA Cup y la Carabao Cup abre la temporada en el «Super Sunday» ante el Bournemouth.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    23/08/2026

    14:00

    Manchester City - Bournemouth

    29/08/2026

    15:00

    Crystal Palace - Manchester City

    05/09/2026

    15:00

    Manchester City - Coventry City

    12/09/2026

    15:00

    Manchester United - Manchester City

    19/09/2026

    15:00

    Manchester City - Sunderland

    10/10/2026

    15:00

    Liverpool - Manchester City

    17/10/2026

    15:00

    Manchester City - Ipswich Town

    24/10/2026

    15:00

    Aston Villa - Manchester City

    31/10/2026

    15:00

    Manchester City - Brighton and Hove Albion

    7 de noviembre de 2026

    15:00

    Nottingham Forest - Manchester City

    21/11/2026

    15:00

    Manchester City - Fulham

    28/11/2026

    15:00

    Arsenal - Manchester City

    2 de diciembre de 2026

    20:00

    Manchester City - Leeds United

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Brentford - Manchester City

    12/12/2026

    15:00

    Manchester City - Chelsea

    19/12/2026

    15:00

    Manchester City - Hull City

    26/12/2026

    15:00

    Newcastle United - Manchester City

    30/12/2026

    20:00

    Everton - Manchester City

    02/01/2027

    15:00

    Manchester City - Tottenham Hotspur

    06/01/2027

    20:00

    Leeds United - Manchester City

    16/01/2027

    15:00

    Manchester City - Nottingham Forest

    23/01/2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Manchester City

    30/01/2027

    15:00

    Manchester City - Arsenal

    06/02/2027

    15:00

    Fulham - Manchester City

    10/02/2027

    20:00

    Tottenham Hotspur - Manchester City

    20/02/2027

    15:00

    Manchester City - Newcastle United

    27/02/2027

    15:00

    Hull City - Manchester City

    03/03/2027

    20:00

    Manchester City - Everton

    13/03/2027

    15:00

    Coventry City - Manchester City

    20/03/2027

    15:00

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15:00

    Bournemouth - Manchester City

    17/04/2027

    15:00

    Manchester City - Crystal Palace

    24/04/2027

    15:00

    Chelsea - Manchester City

    01/05/2027

    15:00

    Manchester City - Brentford

    08/05/2027

    15:00

    Manchester City - Liverpool

    15/05/2027

    15:00

    Ipswich Town - Manchester City

    23/05/2027

    15:00

    Manchester City - Aston Villa

    30/05/2027

    16:00

    Sunderland - Manchester City

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26 Premier LeagueGetty

    Calendario del Chelsea 2026-27

    Xabi Alonso regresa al fútbol inglés en Stamford Bridge: el excentrocampista del Liverpool y exentrenador del Real Madrid, campeón del mundo, llega al Chelsea. El español asumirá la presión de enderezar un equipo que quedará fuera de las competiciones europeas en la temporada 2026-27. Los Blues debutarán en el primer «Monday Night Football» ante el Fulham en un derbi del oeste de Londres.

    Fecha

    Hora de inicio (GMT)

    Partido

    24/08/2026

    20:00

    Fulham - Chelsea

    29/08/2026

    15:00

    Chelsea - Brighton and Hove Albion

    5 de septiembre de 2026

    15:00

    Arsenal - Chelsea

    12/09/2026

    15:00

    Chelsea - Hull City

    19/09/2026

    15:00

    Brentford - Chelsea

    10/10/2026

    15:00

    Chelsea - Bournemouth

    17/10/2026

    15:00

    Everton - Chelsea

    24/10/2026

    15:00

    Chelsea - Tottenham Hotspur

    31/10/2026

    15:00

    Chelsea - Manchester United

    7 de noviembre de 2026

    15:00

    Sunderland - Chelsea

    21/11/2026

    15:00

    Chelsea - Leeds United

    28/11/2026

    15:00

    Nottingham Forest - Chelsea

    2 de diciembre de 2026

    20:00

    Chelsea - Crystal Palace

    5 de diciembre de 2026

    15:00

    Chelsea - Liverpool

    12/12/2026

    15:00

    Manchester City - Chelsea

    19/12/2026

    15:00

    Chelsea - Aston Villa

    26/12/2026

    15:00

    Coventry City - Chelsea

    30/12/2026

    20:00

    Ipswich Town - Chelsea

    02/01/2027

    15:00

    Chelsea - Newcastle United

    06/01/2027

    20:00

    Crystal Palace - Chelsea

    16/01/2027

    15:00

    Chelsea - Sunderland

    23/01/2027

    15:00

    Leeds United - Chelsea

    30/01/2027

    15:00

    Chelsea - Nottingham Forest

    06/02/2027

    15:00

    Manchester United - Chelsea

    10/02/2027

    20:00

    Newcastle United - Chelsea

    20/02/2027

    15:00

    Chelsea - Ipswich Town

    27/02/2027

    15:00

    Aston Villa - Chelsea

    03/03/2027

    20:00

    Chelsea - Coventry City

    13/03/2027

    15:00

    Chelsea - Arsenal

    20/03/2027

    15:00

    Hull City - Chelsea

    10/04/2027

    15:00

    Chelsea - Fulham

    17/04/2027

    15:00

    Brighton and Hove Albion - Chelsea

    24/04/2027

    15:00

    Chelsea - Manchester City

    01/05/2027

    15:00

    Liverpool - Chelsea

    8 de mayo de 2027

    15:00

    Tottenham Hotspur - Chelsea

    15/05/2027

    15:00

    Chelsea - Everton

    23/05/2027

    15:00

    Bournemouth - Chelsea

    30/05/2027

    16:00

    Chelsea - Brentford