Calafiori: «Italia es superior; si nos clasificamos para el Mundial, podremos plantar cara a cualquiera»

Riccardo Calafiori da la señal de la remontada para Italia.





De cara a la semifinal del próximo jueves contra Irlanda del Norte en Bérgamo, el defensa del Arsenal declaró en una entrevista a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «¿Qué sensaciones tengo de cara a la repesca? Positivas. Estamos motivados y tenemos muchas ganas de ir al Mundial. Estoy deseando llegar a Coverciano para pasar mucho tiempo con los compañeros. Nuestra historia nos enseña que, si conseguimos formar un equipo, podemos plantar cara a cualquiera. Incluso en Estados Unidos: si llegáramos allí, podría pasar cualquier cosa».





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