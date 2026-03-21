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Calafiori: «Italia es superior; si nos clasificamos para el Mundial, podremos plantar cara a cualquiera»

El defensa del Arsenal está deseando volver a la selección nacional.

Riccardo Calafiori da la señal de la remontada para Italia.


De cara a la semifinal del próximo jueves contra Irlanda del Norte en Bérgamo, el defensa del Arsenal declaró en una entrevista a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «¿Qué sensaciones tengo de cara a la repesca? Positivas. Estamos motivados y tenemos muchas ganas de ir al Mundial. Estoy deseando llegar a Coverciano para pasar mucho tiempo con los compañeros. Nuestra historia nos enseña que, si conseguimos formar un equipo, podemos plantar cara a cualquiera. Incluso en Estados Unidos: si llegáramos allí, podría pasar cualquier cosa».


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  • ITALIA SUPERIOR

    «¿Miedo? Si jugamos como sabemos hacerlo, iremos al Mundial. Sobre el papel somos superiores, solo hay que creer en nuestras posibilidades. Hay un poco de negatividad por ahí, pero estoy seguro de que la selección y la afición remarán en la misma dirección. El objetivo sigue estando a nuestro alcance, debemos mantenernos unidos».


    Hasta ahora, Calafiori ha disputado 12 partidos con la camiseta azul de la selección absoluta: 9 con Spalletti (que le dio la oportunidad de debutar en junio de 2024) y 3 con Gattuso.


    «La emoción más fuerte de mi carrera fue el Italia-Croacia en la Eurocopa; quería redimirme por el gol en propia puerta contra España y lo conseguí gracias a la asistencia a Zaccagni, así que pasamos a octavos».


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