Calafiori: «Blessin, en el Genoa, me llamaba "bastardo italiano"; en el Roma de Mourinho, me dejó fuera de la convocatoria con un mensaje de texto»

Riccardo Calafiori habla de su pasado en Italia.
El defensa del Arsenal declaró en una entrevista a SportWeek, el semanario que sale a la venta el sábado junto con La Gazzetta dello Sport: «¿Mourinho publicó un vídeo en Roma mientras estudiaba mi perfil en el ordenador y, unos meses más tarde, tras la derrota por 6-1 ante el Bodo, me calificó de inadecuado para el nivel del equipo? Una locura. Había apagado el teléfono durante un par de horas y, cuando lo encendí, tenía 300 notificaciones por leer. La gente me enviaba el vídeo con mis estadísticas publicado por Mou. Estaba encantado, luego probablemente le decepcioné y después del Bodo todo cambió. Tenía que ser así, fue un golpe duro, pero me ayudó a crecer».