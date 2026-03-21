Calafiori: «Blessin, en el Genoa, me llamaba "bastardo italiano"; en el Roma de Mourinho, me dejó fuera de la convocatoria con un mensaje de texto»

«Tenía la autoestima por los suelos. Volví a la Roma y me enteré por un mensaje de texto de que estaba fuera de la plantilla. Me preguntaba si mi destino estaría en las categorías inferiores, pero tenía fe: nunca soñé con ser un futbolista cualquiera, quería trabajar para llegar a donde estoy ahora».





«¿Me he sentido alguna vez incomprendido en la Serie A? Con la Roma y el Genoa no me fue bien, pero lo acepté porque era muy joven. La decisión de volver a empezar en el Basilea fue perfecta; nada más llegar allí supe que era el lugar adecuado para mí: los compañeros no se veían fuera del campo, en la ciudad había poco que hacer. Era el entorno ideal para encontrar continuidad y madurar rápidamente».



