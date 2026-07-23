El presidente del Torino, Urbano Cairo, está entre los dirigentes de los clubes de la Serie A que han participado en la Asamblea de la Liga celebrada hoy en Milán y durante la cual el nuevo presidente de la FIGC Giovanni Malagò, el nuevo director técnico de la selección italiana Paolo Maldini y su asesor Leonardo han expuesto su plan para relanzar el fútbol italiano.
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Cairo, duro contra Maldini: «Demasiados 8-10 para refundar, no estamos en la Unión Soviética. Que Malagò tome ejemplo de Tavecchio, él fichó a Conte como seleccionador»
Hay que darse prisa.
Al margen del acto, Cairo respondió a las preguntas de los periodistas presentes y no escatimó pullas hacia los protagonistas de la jornada de hoy: “Confirmo mi estima por Malagò, es una persona capaz que puede hacerlo muy bien. Maldini y Leonardo me han causado una muy buena impresión, pero hace falta hacer las cosas más rápido.Como en cualquier actividad, los primeros cien días son decisivos. Los plazos deben ser más cortos. Heredar una situación negativa es casi mejor, yo lo he hecho en empresas casi quebradas. ¿Qué pueden hacer en cien días? Cambiar las reglas para desarrollar el talento, hablar de inversiones. Me gustaría más hablar de un programa de aquí a dos o cuatro años”.
¿Conte? Hay una emergencia inmediata
La ofensiva de Urbano Cairo se completó con una referencia bastante clara al pasado: “El largo plazo, como decía algún economista, es demasiado largo. Hay que acelerar. No se han dado nombres. En 2014 fue elegido Tavecchio, que por algún desliz empezó cuesta arriba, pero luego la elección de Conte le dio un gran impulso. Malagò debe estar atento porque las decisiones pesan sobre el presidente. ¿Conte? No decido yo. Hay una emergencia inmediata, no de ocho-diez años, ni siquiera en la Unión Soviética se permiten estos plazos”.
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