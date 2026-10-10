Cagliari, Pisacane: "La Juventus no es un equipo perfecto"

Fabio Pisacane, entrenador del Cagliari, habló en rueda de prensa en la víspera del partido contra la Juventus, programado para mañana por la noche en el Unipol Domus a las 20:45. A continuación, los pasajes más significativos, recogidos por TuttoJuve.com.





LA ENFERMERÍA

"¿La situación de los lesionados? Deiola ha quemado etapas, pero está claro que el parón le ha ayudado. Cada futbolista tiene un cierto umbral del dolor, lo estamos valorando, pero estará en el partido, al igual que Kevin Carlos. Por lo demás, todos están disponibles, salvo los tres de siempre".





LA JUVENTUS

"¿Qué Juventus espero? Espero una Juventus que querrá llevar el partido. Tiene estructura, querrá hacer pleno. Tendremos que ser buenos para contrarrestarlos. Jugará con un 4-3-4 o un 4-2-3-1. En las bandas tiene un potencial enorme, no es un equipo perfecto, pero le tenemos muchísimo respeto".







