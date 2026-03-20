Cagliari-Nápoles, todas las miradas puestas en Adopo: ¿a dónde podría ir este verano?

Entre los probables titulares del equipo de Pisacane, hay que prestar atención a Michel Adopo, un centrocampista nacido en 2000 al que el entrenador nunca deja fuera: siempre en el campo, casi siempre titular en una de las mejores temporadas del jugador francés. Las estadísticas (y los datos) hablan por sí solas: el exjugador del Atalanta ha recuperado 135 balones en esta liga, nadie lo ha hecho mejor que él entre los jugadores del Cagliari y solo cuatro le superan en balones recuperados en la Serie A (Modric, Ramadani, Matic y Cristante). Y no solo eso, Adopo es también el jugador rossoblù con más tiros a puerta, 10, igual que Sebastiano Esposito (delantero). Y precisamente Esposito es, entre los jugadores de la plantilla, el único que ha realizado más pases en el campo contrario que Adopo (435) y solo Obert tiene más intercepciones que el francés.



