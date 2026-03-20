Última jornada de liga antes del parón por los partidos internacionales, fundamental para Italia, que se juega la clasificación para el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. La jornada 30 de la Serie A arranca con el duelo entre el Cagliari y el Nápoles, programado hoy a las 18:30 en el Unipol Domus: por un lado, los rossoblù se juegan la permanencia; por otro, el equipo de Conte es tercero, a nueve puntos del líder, el Inter, y a uno del segundo, el Milan.
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Cagliari-Nápoles, todas las miradas puestas en Adopo: ¿a dónde podría ir este verano?
LAS ESTADÍSTICAS DE ADOPO CON EL CAGLIARI
Entre los probables titulares del equipo de Pisacane, hay que prestar atención a Michel Adopo, un centrocampista nacido en 2000 al que el entrenador nunca deja fuera: siempre en el campo, casi siempre titular en una de las mejores temporadas del jugador francés. Las estadísticas (y los datos) hablan por sí solas: el exjugador del Atalanta ha recuperado 135 balones en esta liga, nadie lo ha hecho mejor que él entre los jugadores del Cagliari y solo cuatro le superan en balones recuperados en la Serie A (Modric, Ramadani, Matic y Cristante). Y no solo eso, Adopo es también el jugador rossoblù con más tiros a puerta, 10, igual que Sebastiano Esposito (delantero). Y precisamente Esposito es, entre los jugadores de la plantilla, el único que ha realizado más pases en el campo contrario que Adopo (435) y solo Obert tiene más intercepciones que el francés.
EL FUTURO DE ADOPO
El Cagliari siempre ha creído en las cualidades del joven, que llegó en el verano de 2024 cedido por el Atalanta con opción de compra: al final de la temporada, los rossoblù decidieron fichar a Adopo de forma definitiva por 4 millones de euros, poniendo en manos de Pisacane a un centrocampista físico y versátil, que en caso necesario también puede jugar de central en una posición que ya ocupó en su etapa en el Torino por intuición de Ivan Juric. Adopo tiene contrato con el Cagliari hasta 2029; en estos meses ha sido seguido por algunos clubes extranjeros y no se descarta que pueda marcharse en verano si llegaran ofertas consideradas importantes.