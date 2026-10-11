Daniel Maldini ha tenido un comienzo de temporada muy destacado con el Cagliari y con la selección italiana. El propietario del Cagliari, Tommaso Giulini, ha confirmado las condiciones acordadas con el Atalanta para, potencialmente, retenerlo en Cerdeña. El máximo dirigente del Cagliari, en declaraciones a DAZN en la previa del partido contra la Juventus, también ha destacado la gran temporada realizada hasta ahora y las ganas de hacerlo aún mejor.
Cagliari, Giulini: «Por Maldini hay una opción de compra, pero también una obligación»
MANTENERSE EN LO ALTO
«Somos conscientes de que estamos haciendo las cosas bien desde el año pasado. Queremos disfrutar del momento y mantenernos ahí arriba el mayor tiempo posible. Lo daremos todo en el campo y luego veremos».
Romano y Maldini en la selección italiana
"Verlos jugar con la selección es muy emocionante, sobre todo la última vez que estuvimos en el estadio. Hay otros chicos que también merecerían esa oportunidad. Caprile, después de Donnarumma, es un portero importantísimo. Kofler podría ser convocado por un gran conocedor del fútbol como Baldini. Es un buen momento y esperamos prolongarlo todo lo posible".
UN CLUB QUE REMA UNIDO
«Hay muchísima cohesión desde que volvimos a la Serie A. Hoy todos los integrantes del club están a disposición del Cagliari. La sensación es que, desde los médicos hasta los jugadores, todo el club rema en la misma dirección. No podía ser así en los primeros años; hoy sí lo es y eso nos está ayudando a jugar contra equipos con presupuestos superiores al nuestro».
LAS CONDICIONES DE LA OPCIÓN DE COMPRA DE MALDINI
«Por Maldini tenemos una opción de compra y creo que también una obligación de compra vinculada a un determinado número de goles».
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