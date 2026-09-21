El Cagliari está soñando y volando en la Serie A con los chicos de Fabio Pisacane, que han sumado 12 puntos en 5 partidos, perdiendo solo contra el Inter, líder de la clasificación, y por la mínima. El orgullo por estos resultados se percibe en las palabras y declaraciones del presidente Tommaso Giulini, que también hoy, en su intervención en Radio Anch'io Lo Sport, ha celebrado los resultados, pero también a varios de los chicos, entre ellos Romano, Maldini y Caprile, los tres «de la selección italiana».



