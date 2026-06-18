Cafú explica qué hace a Lionel Messi, Diego Maradona y Pelé tan emblemáticos, y añade un cuarto nombre al debate sobre el mejor de todos los tiempos

Cafú afirma que el debate sobre el mejor de la historia no debe reducirse a un trío: a su juicio, hay que incluir a otra estrella brasileña junto a Pelé, Maradona y Messi. Para el exlateral del AC Milan y la Roma, estos jugadores encarnan el arte del fútbol y superan las estadísticas para ofrecer espectáculo.

En una entrevista con El Mundo, Cafú fue rotundo: «Son jugadores que hicieron historia, que dejaron huella, que fueron campeones del mundo. Jugaban con una facilidad increíble; no se esforzaban por regatear, disparar o marcar. Era precioso verlos jugar», explicó.

«Adoro el arte del fútbol: Maradona, Messi, Pelé y Ronaldinho lo personifican. Disfruto viendo a quienes hacen algo distinto y nos hacen brillar los ojos».

Al preguntarle si Ronaldinho pertenece al mismo grupo que Messi, Maradona y Pelé, Cafú fue firme: «Son cuatro (los mejores de todos los tiempos). Los pongo al mismo nivel: los cuatro mejores de la historia. Dos brasileños, dos argentinos. De la época que yo vi fútbol, estos cuatro marcaron y siguen marcando la diferencia».