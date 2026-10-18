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¡Cae un récord de la Ligue 1 que llevaba 34 años vigente! Cuatro penaltis marcados en un espectacular partido de siete goles en el que el Paris FC sorprende al Rennes
Histórica locura de penaltis en el estadio Jean-Bouin
Los aficionados al fútbol francés presenciaron el domingo una rareza estadística: el Paris FC y el Rennes protagonizaron un trepidante partido de siete goles. Por primera vez en 34 años, se marcaron cuatro penaltis en un partido de la Ligue 1, igualando un récord que permanecía intacto desde 1992.
Hay que remontarse a enero de 1992 para encontrar el último partido de la Ligue 1 con cuatro penaltis transformados, cuando el Toulon y el Nancy ofrecieron un espectáculo idéntico desde los once metros.
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El Paris FC demuestra su capacidad de reacción en un duelo con muchos goles
El gran protagonista del encuentro fue Esteban Lepaul, que firmó una actuación individual de gran eficacia pese a acabar en el bando perdedor. El delantero del Rennes demostró tener nervios de acero al transformar tres penaltis, en los minutos 30, 74 y 87.
Pese a la eficacia de Lepaul desde los once metros, el Paris FC no se dejó intimidar por los arreones goleadores de los visitantes. El equipo local tomó inicialmente el control gracias a Maxime Lopez, que marcó dos goles, uno de ellos decisivo en el tiempo añadido de la primera parte. Los parisinos mostraron un notable talento ofensivo durante todo el partido y demostraron, tras su reciente ascenso a los puestos altos de la tabla, que son más que capaces de competir con los pesos pesados tradicionales de la liga.
El VAR decide el resultado en un final dramático
Uno de los momentos más destacados de la noche lo protagonizó Lassine Sinayoko, con una acción brillante que, por una vez, no llegó a balón parado. En el minuto 77, el exjugador del Auxerre marcó de chilena y desató la euforia de la afición local.
El partido llegó a su punto álgido durante un frenético tiempo añadido de la segunda parte, con el marcador empatado 3-3. Una entrada torpe de Valentin Rongier sobre Sinayoko dentro del área llevó al árbitro a consultar el monitor del VAR antes de señalar penalti. El exdelantero del Auxerre asumió la responsabilidad y transformó con frialdad el gol de la victoria en el minuto 97.
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Hitos estadísticos e implicaciones para la liga
Este gol de la victoria en los últimos minutos tuvo especial importancia para el Paris FC, ya que supuso su primer triunfo ante el Rennes en 46 años. Los tres puntos logrados en este caótico encuentro han aupado al equipo a la segunda posición de la Ligue 1 y han metido presión a los líderes en este inicio de temporada. Por su parte, la derrota deja al Rennes en la quinta posición de la tabla.
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