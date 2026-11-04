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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Cada nueva recaída aumenta la preocupación: el problema de Rodri inquieta al Barcelona

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
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Rodri
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Rodri fue un fichaje destacado en el pasado mercado de verano, y llegó a Cataluña con una enorme reputación, tras un Mundial excepcional y una saga de traspasos en la que el conjunto blaugrana se impuso a su eterno rival, el Real Madrid.

Este sonado traspaso generó una enorme cantidad de expectativas en torno al internacional español, que supuestamente debía convertirse en el nuevo líder del centro del campo del Barcelona.

Pero apenas unos meses después de su llegada, el entusiasmo se transformó gradualmente en preocupación. Pues, si bien sus cualidades futbolísticas están fuera de toda duda, el centrocampista encuentra dificultades para seguir el ritmo de los partidos consecutivos y acumula problemas físicos.

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  • La situación de Lewandowski preocupa seriamente al Barcelona

    Según un informe del portal Foot Mercato, esta situación ha empezado a preocupar seriamente al Barcelona, sobre todo porque se suponía que Rodri iba a convertirse en uno de los pilares fundamentales del proyecto catalán. Y la tarde del martes, lamentablemente, se repitió el escenario. Mientras era titular en la Liga de Campeones ante el Aston Villa, el exjugador del Manchester City se vio obligado a abandonar su puesto desde el final de la primera parte.

    Según el diario Mundo Deportivo, el centrocampista español sintió molestias en los isquiotibiales de la rodilla derecha, lo que obligó al cuerpo técnico del Barcelona a no arriesgar y sustituirlo.

    El informe añadió: "Este último contratiempo llega en un momento delicado, pocos días antes de un partido importante contra el Atlético de Madrid. Y según el diario As, hay una preocupación real dentro del Barcelona, y ahora parece muy improbable que participe en ese encuentro. Y aunque todavía se necesitan más pruebas para determinar la gravedad de esta lesión, su situación ha empezado a generar interrogantes en la prensa catalana".

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  • El enigma de Hansi Flick: "El tiempo apremia demasiado"

    Además de esta lesión, los recurrentes problemas físicos empiezan a generar preocupación. Desde su llegada a Cataluña, Rodri no ha logrado la regularidad que esperaba, ya que sufre lesiones recurrentes cada vez que parece estar a punto de brillar.

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    Y en España, crecen las dudas sobre su capacidad de soportar la presión de un calendario de partidos cargado y recuperar la forma física necesaria para asegurarse un puesto titular en el once del Barcelona. Desde el inicio de la temporada, su entrenador, Hansi Flick, hace todo lo posible por gestionar sus minutos de juego y protegerlo en la medida de lo posible.

    Sin embargo, pese a ello, Rodri sigue mostrándose frágil, según el informe del mismo medio francés, que añadió: "Y ahora, cada nuevo contratiempo físico genera inquietud, hasta el punto de poner en duda su continuidad a largo plazo. Esta situación supone un auténtico dilema para su entrenador. Entre la necesidad de proteger a Rodri y la de contar con él en los partidos decisivos, el cuerpo técnico catalán se ve obligado a ajustar constantemente la manera de gestionar al centrocampista español, como ocurrió ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, por ejemplo".

    Y afirmó: "En estas circunstancias, resulta difícil ofrecer el ritmo necesario para recuperar su mejor nivel. Está claro que el Barcelona espera que este último revés no derive en una ausencia prolongada, pero el problema ahora va más allá de la mera posibilidad de que se pierda el partido ante el Atlético de Madrid. Tras incorporarse al club como una de sus grandes estrellas, Rodri debe demostrar ahora su capacidad de recuperar la forma física necesaria para responder a las enormes expectativas depositadas sobre él. Y en el Barcelona, el tiempo apremia muchísimo".

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