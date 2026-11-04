Cada nueva recaída aumenta la preocupación: el problema de Rodri inquieta al Barcelona

Además de esta lesión, los recurrentes problemas físicos empiezan a generar preocupación. Desde su llegada a Cataluña, Rodri no ha logrado la regularidad que esperaba, ya que sufre lesiones recurrentes cada vez que parece estar a punto de brillar.

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Y en España, crecen las dudas sobre su capacidad de soportar la presión de un calendario de partidos cargado y recuperar la forma física necesaria para asegurarse un puesto titular en el once del Barcelona. Desde el inicio de la temporada, su entrenador, Hansi Flick, hace todo lo posible por gestionar sus minutos de juego y protegerlo en la medida de lo posible.

Sin embargo, pese a ello, Rodri sigue mostrándose frágil, según el informe del mismo medio francés, que añadió: "Y ahora, cada nuevo contratiempo físico genera inquietud, hasta el punto de poner en duda su continuidad a largo plazo. Esta situación supone un auténtico dilema para su entrenador. Entre la necesidad de proteger a Rodri y la de contar con él en los partidos decisivos, el cuerpo técnico catalán se ve obligado a ajustar constantemente la manera de gestionar al centrocampista español, como ocurrió ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, por ejemplo".

Y afirmó: "En estas circunstancias, resulta difícil ofrecer el ritmo necesario para recuperar su mejor nivel. Está claro que el Barcelona espera que este último revés no derive en una ausencia prolongada, pero el problema ahora va más allá de la mera posibilidad de que se pierda el partido ante el Atlético de Madrid. Tras incorporarse al club como una de sus grandes estrellas, Rodri debe demostrar ahora su capacidad de recuperar la forma física necesaria para responder a las enormes expectativas depositadas sobre él. Y en el Barcelona, el tiempo apremia muchísimo".

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