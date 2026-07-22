«Cada día más cerca»: la estrella del PSG, Fabián Ruiz, admite su deseo de fichar por otro equipo y su ambición de ganar el Balón de Oro tras el éxito de España en el Mundial

Desde que dejó el Real Betis en 2018, Ruiz ha progresado sin pausa: pasó por el Nápoles y luego llegó al Parc des Princes. Allí ha ganado dos Ligas de Campeones y, con España, el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final. Aun así, su corazón sigue siendo betico. En una emotiva ceremonia en su ciudad natal, se le preguntó por un posible regreso.

«La verdad es que sí. Siempre lo he dicho. Nunca lo he ocultado. Estoy deseando volver. Cada día está más cerca. Soy aficionado del Betis y espero volver algún día al Betis», declaró Ruiz, según Marca.







