Sampaio destacó que el traspaso de otra promesa de la cantera a un gigante europeo es fruto de una colaboración fluida entre el departamento de scouting, la directiva y el cuerpo técnico del primer equipo.

Al reflexionar sobre la salida del mediapunta, Sampaio dijo a ESPN Brasil: "Es un esfuerzo colectivo en Palmeiras. Desarrollamos al futbolista, detectamos al futbolista, pero es la estructura del primer equipo la que realmente le da visibilidad, algo que se debe en gran medida a [el entrenador] Abel [Ferreira] y a su cuerpo técnico, mientras que el mérito de las negociaciones es de la directiva. Es una pérdida para el equipo, por supuesto, pero era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, tanto para el jugador como para el club, así que es una alegría compartida".