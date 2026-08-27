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«Cada año habrá varios»: el presidente de Palmeiras elogia a la cantera tras la venta de Allan al Manchester City por 40 millones de euros
El centrocampista cierra su fichaje por el Etihad
Palmeiras ha acordado vender a Allan al City en una operación global valorada en 40 millones de euros (34 millones de libras/47 millones de dólares) antes del cierre del mercado de fichajes. Antes del saque inicial del partido de la Copa do Brasil del miércoles contra el Santos, el jugador de 22 años recibió una placa conmemorativa sobre el césped del Nubank Parque. La presidenta del club, Leila Pereira, y el coordinador de la academia, Sampaio, le entregaron el reconocimiento ante el cálido aplauso de la afición local.
- Getty Images Sport
El esfuerzo colectivo impulsa el éxito
Sampaio destacó que el traspaso de otra promesa de la cantera a un gigante europeo es fruto de una colaboración fluida entre el departamento de scouting, la directiva y el cuerpo técnico del primer equipo.
Al reflexionar sobre la salida del mediapunta, Sampaio dijo a ESPN Brasil: "Es un esfuerzo colectivo en Palmeiras. Desarrollamos al futbolista, detectamos al futbolista, pero es la estructura del primer equipo la que realmente le da visibilidad, algo que se debe en gran medida a [el entrenador] Abel [Ferreira] y a su cuerpo técnico, mientras que el mérito de las negociaciones es de la directiva. Es una pérdida para el equipo, por supuesto, pero era una oportunidad que no podíamos dejar pasar, tanto para el jugador como para el club, así que es una alegría compartida".
La cantera promete talento continuo
El Palmeiras se ha consolidado como una de las principales fábricas de talento de Sudamérica en las últimas temporadas, impulsado por una inversión sostenida en todas sus categorías inferiores. Al hablar del talento emergente del club de cara al futuro, el director de la cantera añadió: "El Palmeiras tiene talento de cantera para al menos 10 años. Es fácil hablar de los talentos generacionales, pero Allan se desarrolló bien y ahora se marcha con 22 años.
"La cantera es una escuela, y cuanto más base proporcionemos, mejor. Está preparado y creemos que tendrá muchísimo éxito. Cada año habrá varios. Los aficionados del Palmeiras están siendo testigos de la mejor etapa de la historia del club y tienen todos los motivos para confiar".
- Getty Images Sport
El Verdao se adapta tras la salida
Ferreira debe reconfigurar ahora sus opciones en ataque sin Allan de cara a una exigente serie de partidos de liga y copa. El jugador volará a Inglaterra para someterse al reconocimiento médico y cerrar su incorporación a la plantilla de Enzo Maresca antes de que se cierre el mercado de fichajes. Una convincente victoria por 3-0 en la ida ante el Santos en los octavos de final de la Copa do Brasil le da al Palmeiras la plataforma ideal para mantener su impulso a nivel nacional.
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