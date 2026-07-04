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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

«¡Cabo Verde ha ganado!»: una estrella de Portugal afirma que el resultado contra Argentina no importa, ya que los equipos más modestos del Mundial se han llevado la victoria moral

Nélson Semedo
Cabo Verde
Portugal
España
World Cup
Argentina

El defensa portugués Nelson Semedo se sumó a los elogios mundiales hacia Cabo Verde tras su dramática eliminación del Mundial a manos de Argentina. A pesar de la dolorosa derrota 3-2 en la prórroga, el exlateral de los Wolves insiste en que la nación insular logró una victoria moral que supera el resultado final.

  • Semedo elogia el espíritu de los Blue Sharks

    Desde la concentración de Portugal, antes de su eliminatoria, Semedo destacó la gran campaña de la selección africana. El defensa, de origen caboverdiano, vio cómo los menos favoritos pusieron contra las cuerdas a los campeones del mundo en un partido que sorprendió al fútbol.

    «He seguido el torneo de cerca y, más allá del resultado de ayer, Cabo Verde ya ha ganado», afirmó Semedo en un emotivo homenaje a la tierra de sus antepasados. «Han hecho una campaña magnífica y demostrado que, como Portugal, son una pequeña nación con gran calidad. Su fe ha sido increíble. Estoy encantado con cómo nos han representado y quiero felicitarles y darles las gracias por todo».

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Leyendas que admiran a Cabo Verde

    Las palabras de Semedo coincidieron con las de otras figuras del fútbol. El exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic admitió que se conmovió al ver cómo los modestos «Tiburones Azules» pusieron en aprietos a los gigantes sudamericanos y solo cayeron en la prórroga tras igualar en el tiempo reglamentario.

    Thierry Henry también elogió al equipo, aunque perdiera, y afirmó que se ganó el corazón de los aficionados mundiales. Incluso Lionel Messi admitió la dificultad del partido y reconoció que a su selección le costó mantener el control ante un rival que ya había mostrado su disciplina y poderío en fases previas.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La atención se centra ahora en el duelo ibérico

    Semedo celebra las hazañas de Cabo Verde, pero se mantiene centrado en el próximo partido de octavos de final de Portugal contra España. El defensa del F. C. Barcelona, que juega en el F. C. Barcelona, asegura estar listo para aportar lo que sea necesario al equipo de Roberto Martínez en esta «final anticipada».

    «Estoy listo para ayudar a Portugal sea como sea. Da igual si juego 10, 30 o 90 minutos; lo importante es que todos demos el máximo para ganar y seguir adelante», afirmó el lateral. «Tenemos un plantel amplio y de calidad, y todos estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad. Fíjate en Gonçalo Ramos: apenas ha jugado, pero lo dio todo y fue clave. El grupo es lo primero: todos estamos listos para aportar».

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neutralizar la amenaza de Yamal

    Portugal se medirá a España y a su joven estrella Lamine Yamal. Semedo admitió el gran potencial del jugador del Barcelona, pero advirtió que centrarse solo en él sería un error, pues la selección española tiene mucha profundidad.

    «Yamal es, sin duda, un talento especial con un potencial impresionante, pero Portugal sabe que no puede permitirse caer en la trampa de tener una visión estrecha. Si el equipo de Martínez se obsesiona con la joven estrella del Barcelona, corre el riesgo de ser desmantelado por una selección española repleta de jugadores decisivos, desde el pitido inicial hasta el último cambio», concluyó Semedo.