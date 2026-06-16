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Cabo Verde controló a España «de una forma diferente» y logró un sorprendente empate en el Mundial, mientras el seleccionador Bubista justificaba su planteamiento defensivo
Cabo Verde frustró a España con una actuación muy disciplinada.
Cabo Verde sorprendió en el Grupo H del Mundial al empatar 0-0 con España. La Roja dominó la posesión, pero no pudo superar una defensa ordenada y tenaz. Cabo Verde, pese a pasar gran parte del partido sin el balón, se mantuvo compacto y limitó las ocasiones claras. El punto obtenido mostró que los menos favoritos pueden competir con una de las selecciones más fuertes del fútbol internacional.
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Bubista explica su visión sobre el control del partido
Tras el partido, el entrenador Bubista rechazó que la posesión por sí sola defina el control del juego. Argumentó que la organización defensiva de su equipo les permitió marcar el ritmo de otra manera.
«España tuvo la pelota casi todo el tiempo, pero controlar el partido no es solo tenerla», explicó Bubista.
«Lo hicimos de otra manera. Nos hubiera gustado tener más transiciones al ataque, pero la selección española es muy difícil, así que estamos contentos. Hoy los equipos destacan por su defensa y, en un Mundial, suelen ganar con un balón de transición o uno quieto. Por eso debemos prepararnos así».
Un resultado fruto de la resiliencia y el trabajo en equipo
Bubista describió la actuación como un reflejo de la identidad nacional de Cabo Verde y de la ambición que impulsa su campaña en el Mundial.
«Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera nuestro país, nuestro equipo», añadió. «Hemos demostrado organización y valentía, y esto es una prueba de lo que representa nuestro país: la resiliencia y el intento de superar las dificultades.
Antes de venir, dije que nuestro objetivo era competir al más alto nivel, sabíamos que habría dificultades y vamos a hacer todo lo posible para superarlas».
El portero Vozinha fue nombrado mejor jugador del partido tras realizar varias paradas clave, pero Bubista destacó que el arco en cero fue fruto de un esfuerzo colectivo.
“Ha sido el mejor en el campo y hay que felicitarle, pero todo el equipo defendió muy bien. Estoy contento por él, pero el grupo hizo un trabajo espectacular”.
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Cabo Verde busca aprovechar este resultado tan significativo
El empate da a Cabo Verde impulso y confianza para lo que queda de fase de grupos. Ahora debe mantener su disciplina defensiva y generar más contraataques. Tras poner en aprietos a uno de los favoritos, buscará sumar más puntos ante Uruguay el 21 de junio.