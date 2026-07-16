Sin embargo, la competencia para los clubes alemanes es enorme. Antes incluso de que el ManCity se sumara a la puja, rivales de la Premier League como Aston Villa y Tottenham ya habían tanteado a Mbaye y siguen de cerca la situación. Así, la presión sobre BVB y Leipzig en la lucha por fichar a este letal extremo crece.

Aunque tuvo un papel secundario en el Mundial, el delantero brilló con la camiseta de Senegal: en 160 minutos repartidos en cuatro partidos mostró su calidad.

Destacó sobre todo con su gol a Francia en el 1-3, tras regatear al defensa Theo Hernández y batir al portero Mike Maignan. Con 42 partidos, cuatro goles y cuatro asistencias con el PSG, Mbaye, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia de alto nivel.