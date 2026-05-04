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Oliver Maywurm

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BVB, noticias y rumores: ¿una tendencia clara? Los directivos del Dortmund quieren hablar pronto con Niko Kovac

Bundesliga
Borussia Moenchengladbach vs Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
N. Kovac

Niko Kovac no está exento de polémica en el Borussia Dortmund. ¿Qué opinan los directivos sobre su futuro? Noticias y rumores sobre el BVB.

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    BVB, rumor: ¿una tendencia clara? Los directivos del Dortmund quieren hablar pronto con Niko Kovac.

    Pese a las críticas tras la clasificación a la Liga de Campeones y la derrota 0-1 ante Mönchengladbach, el Borussia Dortmund planea mantener a Niko Kovac como entrenador a medio plazo.

    Según Ruhr Nachrichten, el club iniciará en las próximas semanas las conversaciones para ampliar su contrato, que vence en 2027, y así frenar los constantes rumores sobre su futuro.

    «Ya hemos expresado claramente nuestra confianza en Niko. Me encanta trabajar con él», subrayó el director deportivo del Dortmund, Ole Book, tras la derrota ante el Gladbach. «La derrota no ha cambiado nada».

    Kovac llegó al BVB en febrero de 2025, reemplazó a Nuri Sahin y clasificó al equipo para la Liga de Campeones con un gran final de temporada. Este curso, los resultados en la Bundesliga son positivos y el segundo puesto augura un desenlace satisfactorio. No obstante, la eliminación prematura en la Liga de Campeones (fase intermedia) y en la Copa DFB (octavos de final) empaña el balance.

    A menudo se critica que el equipo no convence con su juego, pero el técnico croata, que firmó en agosto pasado hasta 2027, ya respondió a esas críticas.

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    BVB, Noticias - «Mucho más intensos que nosotros»: Waldemar Anton, decepcionado tras la derrota en Gladbach

    Waldemar Anton, defensa del Borussia Dortmund, admitió tras perder 0-1 en Mönchengladbach que el rival fue más intenso y ganó casi todos los duelos.

    «Mönchengladbach jugó con más intensidad y ganó los duelos clave en todas las posiciones», reconoció Anton en DAZN. Al internacional le faltó una reacción colectiva: «Quizá algún duelo más duro o un remate peligroso; hoy nos faltó eso».

    El entrenador Niko Kovac coincidió: «No fue una buena actuación. El Gladbach fue incisivo, agresivo y combativo. Hoy se notó que ellos se jugaban mucho y nosotros, aparentemente, no tanto. Defendieron con intensidad y agresividad en cada duelo, no regalaron ni un balón. Para meterte en un partido así primero hay que plantar cara físicamente».

    El BVB ya tenía asegurada la clasificación para la Liga de Campeones, pero no pudo asegurar el subcampeonato. Aun así, con cinco puntos sobre el RB Leipzig, el Dortmund tiene casi garantizado el segundo puesto. En las dos jornadas que quedan recibirá al Eintracht de Fráncfort y visitará al Werder Bremen.

  • KAUA PRATES CRUZEIROGetty Images

    BVB, rumor: ¿Fichará el Borussia a un nuevo jugador antes de lo previsto?

    El fichaje de Kaua Prates por el Borussia Dortmund se cerró en febrero. Sin embargo, según los estatutos de la FIFA, este lateral izquierdo de 17 años no podrá pasar oficialmente del Cruzeiro al BVB hasta cumplir 18 años, el 12 de agosto, por lo que se perdería gran parte de la pretemporada.

    El plan inicial era incorporarlo a mediados de agosto, pero su delicada situación en Cruzeiro podría acelerar el fichaje, según Ruhr Nachrichten.

    Según este medio, el Dortmund negocia con el Cruzeiro una excepción que permita a Prates fichar antes por la Bundesliga y empezar a entrenar con el equipo de Niko Kovac.

    Desde que se anunció su fichaje, Prates ha tenido poco protagonismo en Cruzeiro y recientemente sufrió una lesión en el muslo que aún lo mantiene inactivo. Según el Ruhr Nachrichten, el área deportiva y médica del BVB conoce en detalle su diagnóstico y plan de rehabilitación.

  • BVB, Noticias: El equipo sub-23 pierde 0-3 en el derbi regional ante el FC Schalke.

    El filial del Borussia Dortmund cayó 0-4 ante el Schalke 04 II en la Regionalliga West.

    Jean Paul Ndiaye abrió el marcador en el 3’, y Edion Gashi sentenció con un doblete en el 21’ y el 36’. En la segunda parte, In-Gyom Jung estableció el 4-0 definitivo en el 55’.

    «Mal empezamos el partido. Después nos metimos en el juego y tuvimos dos ocasiones enormes para darle la vuelta, pero no las aprovechamos», declaró el entrenador del Dortmund, Daniel Ríos. «En la primera parte no cubrimos los espacios y el Schalke lo hizo muy bien; el 3-0 fue merecido. En la segunda lo intentamos, pero no pudo ser; felicitamos al Schalke por la victoria».

    Con este resultado, el BVB Sub-23 pierde toda opción matemática de ascender directamente a la 3.ª Liga. Además, el Borussia Mönchengladbach II les ha superado en la tabla; a dos jornadas del final, el Dortmund es cuarto. El Schalke, quinto, se ha acercado a solo dos puntos.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Concurso

    Partido

    8 de mayo

    Bundesliga

    BVB contra Eintracht de Fráncfort

    16 de mayo

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 de julio

    Partido amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 de julio

    Partido amistoso

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 de agosto

    Partido amistoso

    FC Tokio vs. BVB

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