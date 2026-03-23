BVB, noticias y rumores: ¿una relación difícil con su superior? Se revelan nuevos detalles sobre la salida de Sebastian Kehl del Borussia Dortmund

Han salido a la luz nuevos detalles sobre la separación entre el Borussia Dortmund y Sebastian Kehl.

Según un reportaje del diario Bild, habría habido «diferencias insalvables» en la cúpula directiva del BVB, provocadas principalmente por una relación difícil entre Kehl y su superior directo, el director deportivo Lars Ricken.

El origen de esta situación se remonta a la primavera de 2024, cuando, de forma algo sorprendente, Ricken —por entonces todavía director del centro de formación de cantera de los amarillos y negros— asumió el cargo de director deportivo que había dejado vacante Hans-Joachim Watzke, en lugar de que lo ocupara el director deportivo Kehl.

Al parecer, Kehl llevaba bastante tiempo aspirando al cargo y, por lo tanto, se sintió decepcionado cuando se quedó sin él y tuvo que conformarse con el puesto de director deportivo.

Además, el periódico revela que la decisión de prescindir de Kehl ya se había tomado antes del partido del sábado por la noche contra el HSV. Sin embargo, según el kicker, se esperó hasta después del partido para hacer el anuncio, con el fin de marcar un corte más limpio ante la inminente pausa por los partidos internacionales.

En una reunión celebrada el domingo por la mañana en la sede del BVB en Dortmund-Brackel, se le comunicó a Kehl la decisión en una conversación de aproximadamente una hora. En el comunicado oficial del club se habla de una separación «de mutuo acuerdo».

Desde 2018, Kehl fue durante cuatro años director del departamento de jugadores profesionales del BVB; durante ese tiempo, el Dortmund ganó la Copa DFB de 2021. En el verano de 2022, el exjugador profesional del BVB asumió el cargo de director deportivo; en 2024, los amarillos y negros llegaron a la final de la Liga de Campeones.