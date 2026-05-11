El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ve a la joven promesa del centro del campo, Samuele Inacio, como posible sucesor de Julian Brandt, quien dejará el club este verano.

«Hoy hemos visto un pequeño cambio generacional. Jule (Brandt) ha pasado aquí siete años fantásticos y ha marcado muchos goles importantes», comenzó diciendo Kovac en la rueda de prensa tras la victoria 3-2 contra el Eintracht de Fráncfort el viernes. Luego elogió a Inacio, autor del primer gol en la Bundesliga ante el SGE: «Debo evitar crear demasiadas expectativas, pero el chico ha mostrado en los últimos partidos que quiere, hace, lucha y trabaja en defensa. Con el balón sabe hacerlo todo y ya ha creado varias ocasiones».

“Por ahora es solo una idea, pero quizá en algún momento pueda sustituir a Jule”, añadió. Brandt, de 30 años, se marchará gratis este verano tras no renovar su contrato, mientras que el BVB ya busca un nuevo creativo. El BVB necesita un nuevo creativo y podría encontrarlo en su plantilla.

«Son zapatos muy grandes que llenar. El chico (Inacio) tiene 18 años y Jule ya tiene 30. Debemos darle tiempo. Si se mantiene sano, sin duda será un gran futbolista», añadió Kovac sobre el italiano, fichado en 2024 de la cantera del Atalanta. El director deportivo, Lars Ricken, añadió: «Ha sido titular por tercera vez consecutiva y ha completado los dos últimos partidos. No debemos adelantarnos, pero es una señal de lo que puede aportar la próxima temporada».

Inacio, internacional sub-19 con Italia, ha jugado seis partidos con el primer equipo, siendo titular en los tres últimos. Se espera que renueve pronto su contrato con el BVB, pese al interés de Barcelona y PSG.