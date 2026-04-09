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Oliver Maywurm

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BVB, noticias y rumores: Para evitar una salida dolorosa, el Borussia Dortmund planea aumentar considerablemente el sueldo de su fichaje estrella

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D. Svensson
Borussia Dortmund

Daniel Svensson es una constante en el BVB y, en el futuro, cobrará lo que le corresponde. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: al fichaje estrella le espera un suculento aumento de sueldo en el Borussia Dortmund

    Según Bild, el lateral izquierdo Daniel Svensson recibirá pronto un importante aumento salarial en el Borussia Dortmund.

    Según Bild, el club aumentará pronto sus ingresos anuales para reflejar su rendimiento. Actualmente cobra unos tres millones de euros por temporada, una de las cifras más bajas del plantel, pero eso cambiará en breve.

    De momento, no se sabe si el aumento vendrá acompañado de una ampliación de su contrato, que vence en 2029.

    Con esta recompensa a su buen rendimiento, el Dortmund busca retenerlo. El jugador de 24 años atrae el interés de clubes como Arsenal, Inter de Milán y AC Milan, y se rumorea que el Dortmund podría negociar ofertas a partir de 30 millones de euros.

    Llegó en febrero de 2025 cedido por el Nordsjaelland y, un año después, el Dortmund lo fichó por unos ocho millones de euros, un precio de ganga para un jugador clave en el esquema de Niko Kovac.

    Titular indiscutible en el lateral izquierdo, esta temporada ha jugado 40 partidos, marcado cuatro goles y dado dos asistencias.

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    BVB, rumor: el defensa Luca Reggiani sufre fractura de tabique nasal.

    Según Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani, defensa del Borussia Dortmund, fracturó su tabique nasal durante la concentración de la selección italiana sub-19 a finales de marzo.

    Pese a ello, no se perderá partidos: el central, que el sábado se quedó en el banquillo en el 2-0 al Stuttgart, podrá entrenar y jugar con una máscara facial.

    Con la selección sub-19 italiana jugó los 90 minutos en la victoria 3-0 sobre Hungría y el empate 1-1 ante Turquía. El joven de 18 años debutó con el primer equipo del BVB a principios de febrero por la escasez de centrales, fue titular en cuatro ocasiones y rindió a buen nivel. Como recompensa, el Borussia le ofreció un contrato profesional a largo plazo a finales de marzo.

  • Dieter HeckingGetty

    BVB, Noticias: Dieter Hecking critica a Kevin Großkreutz por declaraciones «irrespetuosas» hacia el VfL Wolfsburgo.

    Dieter Hecking, entrenador del VfL Wolfsburgo de la Bundesliga, criticó las declaraciones de Kevin Großkreutz, campeón del mundo en 2014, quien deseó el descenso del club. «Que cada uno se ocupe de lo suyo; esas declaraciones son irrespetuosas, criticar desde fuera es fácil. Un club que lleva casi 30 años en la Bundesliga tiene todo el derecho deportivo a seguir allí», afirmó Hecking en Sport Bild.

    La leyenda del BVB, Großkreutz, había hecho estas declaraciones recientemente en el podcast Viertelstunde Fußball. «En realidad, no deberían descender. El estadio siempre está lleno, el ambiente es genial», dijo con sarcasmo, y añadió: «Siempre hablo con el corazón. ¡Quiero, deseo que desciendan! Y punto». El Wolfsburgo ocupa el puesto 17, de descenso directo. A seis jornadas del final, le faltan cuatro puntos para la promoción y seis para la permanencia.

    Hecking añadió: «No nos obsesionan los números, porque al final de la temporada suelen darse resultados inesperados. Solo controlamos lo nuestro; nuestro mínimo es el puesto 16».

    Sobre los rumores de caos, respondió: «No, eso perjudica al equipo. No es fácil con tantas nacionalidades y personalidades que asumen las derrotas de forma distinta, pero aquí no hay 24 gruñones y conmigo nunca habrá caos». Eso sí, admitió: «La plantilla es demasiado grande».

    (SID)

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: A pesar de una temporada irregular, el Borussia Dortmund mantendrá al entrenador del equipo sub-23.

    Aunque el filial del Borussia Dortmund probablemente no logre el ascenso directo a 3.ª división, Daniel Ríos seguirá como entrenador más allá del final de la temporada.

    Según Ruhr Nachrichten, el club confía en él y planea renovarle. Ríos, que era segundo entrenador, asumió el banquillo en agosto tras la salida inesperada de Mike Tullberg al FC Midtjylland.

    El equipo sub-23 del Borussia no ha cumplido las expectativas deportivas de esta temporada: es tercero en la Regionalliga West tras 27 jornadas, a diez puntos del líder, el Fortuna de Colonia, con un partido menos, por lo que el ascenso parece improbable.

    Aun así, Rios seguirá en su puesto: según Ruhr Nachrichten, el técnico de 46 años es muy valorado en el BVB por su labor en la formación de jugadores.

  • Carney Chukwuemeka Austria 03272026(C)Getty Images

    BVB, Noticias: Carney Chukwuemeka habla sobre su decisión de jugar en Austria

    El centrocampista del Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, explicó cómo el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, lo convenció para cambiar de federación y jugar con la selección austriaca.

    «Se trataba más bien del proyecto y de cómo es jugar con Austria, de cómo se siente y de la pasión», declaró Chukwuemeka a Sky Sport. El centrocampista de 22 años habló con su compañero en el BVB, Marcel Sabitzer, y con el capitán austríaco, David Alaba: «Me ayudaron mucho, pero el entrenador se portó sencillamente genial conmigo». «Ahora mismo estoy centrado en aprender alemán. La primera vez con el equipo fue fantástica».

    Tras completar en marzo su cambio de la federación inglesa a la austriaca, debutó con Austria en la victoria 5-1 ante Ghana. Ingresó a los 60 minutos y marcó de inmediato su primer gol.

    Nacido en Austria, posee pasaporte del país, aunque de niño se mudó con sus padres nigerianos a Inglaterra, donde se formó en las categorías inferiores del Aston Villa.

    Cuatro días después marcó en la victoria 1-0 ante Corea del Sur. Ahora aspira a estar en la lista para la Copa América, donde Austria enfrentará a Jordania, Argelia y la vigente campeona, Argentina.

  • Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Partido

    11 de abril, 15:30 h

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15:30 h

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17:30 h

    BVB - SC Freiburgo (Bundesliga)

    3 de mayo, 17:30 h

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

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