BVB, noticias y rumores: Niko Kovac debe cumplir dos objetivos claros en la recta final de la temporada

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La temporada del Borussia Dortmund se desliza hacia un desenlace anodino, lo que frustra a afición y directiva. Por ello, el entrenador Niko Kovac siente cada vez más la presión de cumplir las expectativas.
Hace dos semanas, con once puntos de ventaja sobre el tercero, el subcampeonato parecía asegurado; pero dos derrotas consecutivas han complicado el panorama.
La ventaja, antes cómoda, se ha reducido a cinco puntos y, a cuatro jornadas del final, ni siquiera el segundo puesto está a salvo. Dos actuaciones poco convincentes contra el Bayer Leverkusen (0-1) y el TSG Hoffenheim (1-2) agravan el panorama.
La revista kicker habla de «tendencias preocupantes» en el conjunto amarillo y negro, y la presión sobre Kovac aumenta.
Aunque el croata no peligra de momento, la directiva, liderada por el director deportivo Lars Ricken, exige un juego más atractivo y mayor protagonismo de la cantera.
El técnico de 54 años será evaluado según estos criterios. Cuenta con el respaldo directivo: según el informe, está implicado en la planificación de la plantilla y puede influir en las decisiones de personal. Sin embargo, cada nueva derrota hasta el final de la temporada probablemente aumentará aún más la presión sobre él.
Según Funke Mediengruppe, la directiva del BVB descarta que haya un conflicto entre Niko Kovac y las expectativas del club, o que una separación sea lo mejor a largo plazo. Se considera a Kovac una pieza clave en los planes futuros.
Lars Ricken y Kovac mantienen una relación muy estrecha y el director deportivo valora su trabajo en la planificación de fichajes.
No obstante, las directrices son claras: desde el mercado de invierno se le pidió no centrarse solo en la solidez defensiva, sino ofrecer un juego atractivo, especialmente de cara al sello que imprimirá el futuro director deportivo, Ole Book.
|Fecha
|Partido
|26 de abril, 17:30 h
|BVB - Friburgo
|3 de mayo, 17:30 h
|Mönchengladbach - BVB
|8 de mayo, 20:30 h
|BVB - Fráncfort