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Oliver Maywurm

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BVB, noticias y rumores: ¡Los directivos siguen luchando por él! Al parecer, la gran estrella quiere dejar el Borussia Dortmund

Bundesliga
Fichajes
S. Guirassy
Borussia Dortmund

¿Perderá el BVB a alguna de sus estrellas este verano? Al menos, los directivos aún no se han rendido. Noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

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    Rumor: Serhou Guirassy quiere irse en verano; la directiva del Dortmund aún lucha por retenerlo.

    Según Sky Sport, Serhou Guirassy quiere dejar el Borussia Dortmund este verano.

    Según la cadena, el delantero no se siente cómodo con el estilo de juego del BVB bajo Niko Kovac, aunque mantiene una buena relación con el técnico. A sus 30 años busca un nuevo reto.

    Aunque siete grandes clubes, como Real Madrid o Manchester City, podrían ficharlo por 40 millones gracias a una cláusula, aún no han movido ficha. En cambio, AC Milan, Fenerbahce y Tottenham muestran interés, pero deberían negociar sin cláusula con el BVB. Su contrato con el Borussia vence en 2028.

    Pese a ello, el Dortmund confía en retenerlo: valora sus cualidades y sabe que reemplazarlo costaría mucho. Por eso, el club trabaja para convencerlo de que continúe. El nuevo director deportivo, Ole Book, ya habló con él y planea sumar a Lars Ricken y al propio Kovac para convencerlo de que se quede.

    Guirassy, fichado en 2024 del VfB Stuttgart, ha marcado 21 goles y dado seis asistencias en 45 partidos esta temporada.

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  • Diant Ramaj Heidenheim 2025-26Getty

    BVB, Noticias: Frank Schmidt explica el amargo descenso del jugador cedido por el Dortmund

    Hasta el pasado fin de semana, Diant Ramaj era el portero titular del 1. FC Heidenheim. Sin embargo, en la victoria por 3-1 en Colonia, no fue el cedido por el BVB quien defendió la portería del FCH, sino Frank Feller.

    «Frank Feller empezó la pretemporada como posible titular, pero se lesionó y estuvo de baja varios meses. En los últimos entrenamientos ha mostrado un rendimiento de primer nivel. Aunque no hemos ganado muchos partidos fuera de casa, hoy tenemos que ganar. Le recompensamos por su rendimiento y quizá también nos traiga algo de suerte», explicó el entrenador del Heidenheim, Frank Schmidt, antes del partido.

    Ramaj, por su parte, «se esperaba el descenso, porque somos muy claros en la comunicación. No damos rodeos ni dejamos a los jugadores en la incertidumbre, sino que siempre decimos las cosas como son. Aunque sea una mierda, decimos que es así. De eso vivimos, de ese espíritu de equipo», afirmó Schmidt, cuyo equipo, tras el triunfo ante el FC, aún puede albergar esperanzas de lograr la permanencia.

    Ramaj, que probablemente también se sentará en el banquillo en el último partido de la temporada contra el Mainz 05 el sábado, regresará a Dortmund una vez finalizada su cesión en verano. El BVB lo fichó del Ajax de Ámsterdam en febrero de 2025 y su contrato con el Borussia vence en 2029.

    No obstante, su futuro en el BVB aún es incierto, pues según WAZ el subcampeón podría venderlo.

  • Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: La cantera del Dortmund se enfrenta al Real Madrid por un título

    Este martes a las 20:00 h un equipo mixto sub-19/sub-23 del Borussia Dortmund puede ganar la Premier League International Cup. En la final se mide a una selección del Real Madrid.

    En este torneo de varios meses, los mejores equipos sub-21 de Inglaterra se miden a las canteras de grandes clubes internacionales. En la fase de grupos, disputada en diciembre y enero, el BVB venció al Leeds United, al West Ham United y al AFC Sunderland, y tras perder con el Manchester United avanzó a la ronda eliminatoria. En cuartos eliminó al Everton y en semis, a la Real Sociedad.

    «El Real es un equipo típicamente español, que tiene mucha posesión del balón, se muestra dominante y presiona arriba», declaró el entrenador del Dortmund sub-19, Felix Hirschnagl, antes de la final contra los madrileños. El técnico del sub-23, Daniel Ríos, añadió: «No vamos a cambiar ahora y volvernos mucho más defensivos. Estamos convencidos de que nuestra forma de jugar al fútbol —tanto con el balón como sin él— aumenta las probabilidades de decidir el partido a nuestro favor frente a un rival muy bueno».

    En la convocatoria del Dortmund para el duelo contra el Real figuran Filippo Mane, Almugera Kabar y el joven talento de 16 años Mathis Albert, quien debutó en la Bundesliga en la victoria 4-0 sobre el Friburgo a finales de abril.

  • BVB, calendario: próximos partidos del Borussia Dortmund

    Fecha

    Concurso

    Partido

    16 de mayo

    Bundesliga

    Werder Bremen vs. BVB

    18 de julio

    Partido amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen vs. BVB

    29 de julio

    Partido amistoso

    Cerezo Osaka vs. BVB

    1 de agosto

    Partido amistoso

    FC Tokio vs. BVB

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