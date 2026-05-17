BVB, noticias y rumores: ¡Los agentes envían señales! ¿Un grande de Turquía va a por el Borussia Dortmund?

¿Fichará el Fener al delantero del Dortmund, Serhou Guirassy, este verano? Según TRT Spor, ya hubo acercamientos.

Según esta información, el Fener habría logrado avances significativos en las negociaciones con el jugador. Al parecer, el presidente del club, Sadettin Saran, ya mantuvo una conversación personal con el delantero y se habla de un «acuerdo de principio».

Además, el club turco ya habría contactado con el Borussia, y los representantes del jugador habrían señalado que el BVB podría rebajar la cláusula de rescisión del delantero de 30 años.

Aunque su contrato con el BVB vence en 2028, según Sky Sport, el jugador ya habría decidido marcharse este verano. Equipos de élite como Real Madrid o Manchester City, que podrían ficharlo por solo 40 millones gracias a una cláusula, aún no se han movido. Aun así, otros grandes vigilan: Tottenham y Milan también siguen al delantero.