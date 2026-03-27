BVB, noticias y rumores: la UEFA anuncia la sanción impuesta a Nico Schlotterbeck tras una extraña tarjeta roja

La marcha de Sebastian Kehl del Borussia Dortmund sigue dando que hablar, y ha provocado reacciones visiblemente emotivas en Roman Weidenfeller.
Weidenfeller, que jugó junto a Kehl durante muchos años en el BVB y es amigo suyo, no dejó lugar a dudas sobre la importancia de este para el club. «Solo podemos dar las gracias a Sebastian por la pasión que siempre ha demostrado», subrayó el campeón del mundo de 2014 al margen de un partido del equipo de leyenda del BVB, y destacó que Kehl había desempeñado un papel fundamental durante décadas, tanto como jugador y capitán como, más tarde, como director deportivo.
Sin embargo, lo que más le llegó al exguardameta fue el aspecto personal. «Por supuesto, siempre seguirá siendo mi amigo», aclaró Weidenfeller, dejando así patente lo estrecha que es la relación entre ambos hasta el día de hoy. Aunque puede entender la decisión del club, al fin y al cabo los cambios forman parte del negocio. «Si en algún momento hay una reorientación, eso afecta a todo el mundo», dijo, sin querer valorar la decisión en sí.
Al mismo tiempo, Weidenfeller miró hacia el futuro y expresó su deseo de que Kehl regresara pronto al BVB, como jugador del equipo de leyendas del BVB. «Me imagino perfectamente que vuelva a formar parte del equipo en algún momento. Está más que invitado a saltar al campo conmigo», explicó con vistas a futuros partidos de leyendas.
De hecho, Weidenfeller ya había intentado convencer a su antiguo compañero para que participara en el partido de aniversario en el estadio Rote Erde. «Me hubiera gustado convencerlo para que estuviera aquí», reveló. Pero la separación aún era demasiado reciente para ello; un poco de distancia le viene bien en estos momentos. No obstante, Weidenfeller sigue teniendo la esperanza de que, en algún momento, vuelvan a jugar juntos con la camiseta negro y amarilla.