Goal.com
En directo
BrandtGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

BVB, noticias y rumores: Julian Brandt pronuncia un apasionado discurso en defensa de la estrella del BVB, muy criticada, antes de marcharse

Bundesliga
Fichajes
Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
N. Kovac
J. Brandt
E. Can
T. Reitz

Julian Brandt pronuncia un apasionado discurso dirigido a un compañero. Se prevé que uno de los máximos goleadores abandone el BVB. Las últimas noticias y rumores sobre el Borussia Dortmund.

Más noticias y artículos sobre el BVB:

  • «Ya más lejos que Upamecano»: el BVB ficha una «auténtica bomba»
  • Indemnización millonaria: Kehl y el BVB acuerdan la rescisión del contrato
  • Antes de retirarse, un club de la Bundesliga pensó en fichar a Süle.
  • Julian BrandtGetty Images

    BVB, Noticias: Julian Brandt presenta su once ideal y se emociona al hablar de uno de ellos.

    La próxima semana Julian Brandt jugará su último partido con el BVB. Tras siete años, el futbolista de 30 años dejará el club este verano sin coste de traspaso, ya que su contrato expirará y no se renovará.

    En el podcast del club, antes de su último partido en casa contra el Eintracht de Fráncfort, en el que salió como capitán, se le preguntó por su once ideal del BVB y se emocionó al mencionar a un compañero. 

    En la portería eligió a Gregor Kobel; la defensa la integran Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck y Lukasz Piszczek. En el medio campo están Jude Bellingham, Marco Reus y, sobre todo, Emre Can.

    «¡Emre es mi capitán! Hemos vivido lo mismo y le tengo un respeto enorme. Es un líder que asume responsabilidades, se entrega al máximo y se sacrifica. El reconocimiento que se merece, se lo doy yo», elogió Brandt al capitán, que se recupera de una rotura de ligamentos cruzados.

    Completan el once Jadon Sancho, Karim Adeyemi y Erling Haaland. Brandt admite que, desde el inicio de la pandemia, forjó una relación especial con Haaland: «Pasé mucho tiempo con él porque solo podíamos entrenar en pareja. Eso te hace conocer a alguien de otra forma; fue muy interesante, más allá de su talento como futbolista».

    En general, vivió una «época increíble» en el BVB y destacó que siempre jugó en un equipo «intacto», que entrenaba y vivía por los demás. «Sentía un ambiente interno sano, competitivo y unido», añadió.

    Su futuro para la próxima temporada aún es una incógnita: se rumorea que el Atlético de Madrid lo quiere como reemplazo de Antoine Griezmann y él considera salir al extranjero, aunque aún no hay nada definido.

    • Su once ideal en el BVB: Kobel; Piszczek, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Can; Bellingham, Reus; Adeyemi, Haaland, Sancho.
    • Anuncios
  • Tony ReitzGetty Images

    BVB, Noticias: Reitz, gran talento, podría marcharse.

    Según Sky, Toni Reitz dejará el BVB el próximo verano.

    El jugador de 21 años habría recibido varias ofertas de la 2.ª división. Su contrato se extiende hasta 2027. 

    Hermano menor de Rocco Reitz, futuro jugador del Leipzig, Toni capitanea al filial en la Liga Regional, donde ha sumado 16 goles y asistencias en 30 partidos.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Noticias: «¡Todavía no estoy bien!» Emre Can da noticias sobre su recuperación

    El BVB seguirá sin su capitán Emre Can por un tiempo. El mediocampista de 32 años informó sobre su recuperación.

    «Me encuentro mejor, aunque aún no al cien por cien. Ya camino sin muletas y apoyo la rodilla, pero queda un largo camino», afirmó el centrocampista durante la presentación de la nueva camiseta local del Dortmund para la próxima temporada.

    Can sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido contra el Bayern a finales de febrero, y como reacción a la grave lesión el club le renovó el contrato hasta 2027.

    «Estoy feliz de seguir en el Borussia Dortmund. Es un club especial y agradezco de corazón el apoyo. Mi meta es recuperarme cuanto antes, volver al campo con mis compañeros y triunfar», afirmó, y subrayó: «Soy Borussia de los pies a la cabeza».

    Se prevé que regrese a los terrenos de juego como muy pronto a finales de otoño.

  • BVB - Calendario: próximos partidos del Borussia Dortmund

    FechaConcursoPartido
    16 de mayoBundesligaWerder Bremen vs. BVB
    18 de julioPartido amistosoRot-Weiß Oberhausen vs. BVB
    29 de julioPartido amistosoCerezo Osaka vs. BVB
    1 de agostoPartido amistosoFC Tokio vs. BVB
Bundesliga
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB