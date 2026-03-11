BVB, noticias y rumores: ¿Fichará el Borussia Dortmund a una posible sorpresa alemana del Mundial de verano como sucesor de Guirassy?

El Borussia Dortmund podría volver a intentar fichar a Nicolo Tresoldi este verano. Según Sky, varios clubes importantes de la Bundesliga están interesados en la estrella del Club Brujas, entre ellos posiblemente el BVB, que ya se interesó por el jugador de 21 años hace dos años.

En aquel entonces, el delantero aún jugaba en el Hannover 96 y un traspaso a un club como el Borussia Dortmund era muy improbable. Sin embargo, tras su traspaso récord del Hannover al Brujas por 7,5 millones de euros, Tresoldi ha evolucionado magníficamente y ya ha demostrado su valía en la Liga de Campeones.

Tresoldi ha marcado 15 goles y ha dado cinco asistencias en 46 partidos oficiales con el equipo belga y, dada la incertidumbre en la delantera de la selección alemana, se encuentra detrás de Kai Havertz en las discusiones sobre la convocatoria para el Mundial del seleccionador Julian Nagelsmann. Tresoldi aún no ha disputado ningún partido con la selección absoluta, pero ya ha jugado 22 partidos con la selección alemana sub-21.

Debido a su gran evolución en Brujas, la federación italiana habría puesto sus ojos en el jugador nacido en Cerdeña y estaría intentando convencerlo para que cambie de federación. El propio Tresoldi ha destacado que le atrae mucho la idea de jugar con su país natal, pero que su objetivo es jugar con la selección alemana.

Sin duda, Tresoldi recibiría más atención del seleccionador nacional Julian Nagelsmann si fichara el próximo verano por un club destacado de las cinco principales ligas europeas, y el BVB podría incluso necesitar un nuevo delantero centro.

Porque sigue siendo probable que Serhou Guirassy se marche antes de tiempo el próximo verano. Aunque el guineano tiene contrato hasta 2027, según se ha informado, en su contrato hay una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. El diario Bild informó de que esta se aplica a clubes seleccionados como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea o el Liverpool.

Pero incluso si ninguno de los clubes mencionados se presentara en Dortmund, según Bild, Guiarrsy seguiría un «plan de carrera claro» que prevé firmar su «último gran contrato» en verano, cuando tendrá 30 años. El hermano y asesor de Guirassy, Karamba, ya ofreció al delantero el verano pasado a varios clubes de Arabia Saudí con el plan de «ganar mucho dinero una vez más».

Sin embargo, la cláusula de rescisión no es válida para los clubes de Arabia Saudí. En caso de que Guirassy quiera cambiar de equipo, ya que al parecer aspira a duplicar su salario anual en Dortmund (según se rumorea, nueve millones de euros) en la Saudi Pro League, el BVB podría negociar libremente la suma correspondiente. Según se ha podido saber, los responsables del equipo negro y amarillo piden al menos 80 millones de euros.

Dinero que el BVB podría invertir en un posible sucesor junto a Fabio Silva. Tresoldi no solo habría despertado el interés de la élite de la Bundesliga, sino que, según Sky, «otros clubes europeos atractivos» también habrían presentado solicitudes concretas al Brujas para un traspaso en verano. El contrato de Tresoldi dura hasta 2029, por lo que no debería ser barato.