BVB, noticias y rumores: ¿fichaje sorpresa? El Borussia Dortmund sigue a un exjugador del Hertha para reemplazar a Schlotterbeck

Según el periodista especializado en fichajes Gianluca Di Marzio, el BVB no solo sigue a Tomás Araujo (Benfica) como posible recambio de Nico Schlotterbeck, sino también a Marc-Oliver Kempf (Como 1907).

El club amarillo y negro mostraría especial interés en el exjugador del Hertha si Real Madrid o Liverpool activaran la cláusula de rescisión de Schlotterbeck, estimada entre 50 y 60 millones de euros, antes de que finalice el Mundial. Esa cláusula perdería validez tras la final del 19 de julio.

Tanto «blancos» como «Reds» necesitan centrales y, en especial, se dice que el nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, sigue de cerca a Schlotterbeck.

Tras un buen inicio de torneo, en el que marcó de falta ante Curaçao, se lesionó el ligamento medial del tobillo en el segundo partido y se perderá el resto de la competición. Se habla de una baja de varios meses, lo que podría disuadir a los tres clubes que pueden activar su cláusula, pues el central se perdería también el inicio de la próxima temporada.

Si, a pesar de todo, se produjera la salida de Schlotterbeck, el foco del Dortmund se centraría en Italia, concretamente en el sorprendente Como, clasificado para la Liga de Campeones. Allí Kempf fue titular en la defensa central la temporada pasada, bajo las órdenes de Cesc Fábregas, y podría igualar las cualidades de Schlotterbeck.

Kempf, como Schlotterbeck, es zurdo y la temporada pasada marcó cuatro goles en la Serie A. Con 31 años, el central alemán ya jugó en la Bundesliga con Eintracht Fráncfort, Friburgo, Stuttgart y Hertha. En 2024 dejó Alemania y fichó por el club lombardo por solo 2,5 millones de euros. Desde su llegada se hizo imprescindible y primero aseguró la permanencia y luego logró el histórico ascenso a la Serie A.

Su contrato con el Como vence en 2027, por lo que podría ficharse a un precio asequible.