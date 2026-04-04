BVB, noticias y rumores - «Entonces no estaríamos donde estamos»: Niko Kovac responde a las críticas de Ralf Rangnick

El entrenador del BVB, Niko Kovac, ha respondido a las críticas vertidas por el seleccionador austriaco, Ralf Rangnick, sobre el dominio del alemán de Carney Chukwuemeka.

En la rueda de prensa previa al partido del Dortmund contra el VfB Stuttgart el sábado por la noche (18:30 h), Kovac declaró: «Somos un club internacional, estamos en un mundo globalizado. Se trata de que, como entrenador, también se hablen diferentes idiomas, y aquí realmente hablamos mucho inglés».

Esto también se refleja en la situación deportiva actual. «Si no nos entendiéramos, no estaríamos donde estamos», explicó el entrenador de los amarillos y negros, quien no veía ningún problema en comunicarse únicamente en inglés con el centrocampista: «En el baloncesto es totalmente normal. En el balonmano también es cada vez más habitual. En el fútbol también se está volviendo cada vez más internacional. Por eso, para nosotros no supone ningún problema en absoluto».

Rangnick había denunciado anteriormente que Chukwuemeka, que recientemente se cambió de la federación inglesa a la austriaca y que a partir de ahora podrá jugar con la selección de la república alpina, no tiene ningún conocimiento de alemán, a pesar de que lleva ya bastante tiempo como jugador del Borussia Dortmund.

«Esto debe ser del interés de los clubes. Deberían velar por que se impartan clases de alemán con regularidad. No quiero que esto se entienda como una crítica, pero sí que me sorprendió. En Leipzig o en Hoffenheim era obligatorio: clases de alemán tres veces por semana. Quien faltaba era tratado como si hubiera faltado al entrenamiento. Pero, naturalmente, cada club lo gestiona de otra manera. Para estos chicos no es fácil. El inglés funciona en todas partes; incluso en nuestro equipo se las arregla bien con él», comentó Rangnick.

Chukwuemeka, que creció en Inglaterra, pasó por varias categorías de las selecciones juveniles inglesas, pero no disputó ningún partido con la selección absoluta de los Three Lions, por lo que su fichaje fue posible. Desde agosto juega como titular en el BVB.