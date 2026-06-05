¿Perderá el BVB a Serhou Guirassy este verano? La dirección deportiva, liderada por Lars Ricken y Ole Book, lo tiene claro: «No tenemos intención de dejarlo marchar; en las dos últimas temporadas ha demostrado su valía para el Borussia Dortmund», declaró Ricken.

Según Sport Bild, el club le habría mostrado sus planes de fichajes para calmarlo y le habría asegurado que buscan un ‘10’ creativo que potencie su conexión con el juego.

Sin embargo, tras el interés del Fenerbache, ahora el Aston Villa, reciente campeón de la Europa League, sigue de cerca al delantero de 30 años y podría seducirlo con la Champions y un alto salario. El cuarto clasificado de la última Premier sigue de cerca al jugador y valora su fichaje.

Según varios informes, el jugador de 30 años tiene este verano una cláusula de rescisión de unos 35 millones de euros, válida solo para grandes clubes, en un contrato que expira en 2028. Sin embargo, el BVB mantiene la ventaja en las negociaciones con ambos equipos.

Se rumorea que el jugador lleva tiempo pensando en marcharse. Incluso se le ha mencionado como parte de la campaña electoral del Fenerbaçe, pues el candidato Azizi Yildirim habría prometido su fichaje si gana las elecciones. Las elecciones se celebrarán el próximo fin de semana (6 y 7 de junio).

Book no cerró la puerta a su salida: «Es muy importante con sus goles y no queremos traspasarlo, pero si llega una oferta excepcional, la valoraremos».