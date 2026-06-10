BVB, noticias y rumores: El Borussia Dortmund sigue en la lucha por el joven talento Kennet Eichhorn

Más noticias y rumores sobre el BVB:
- Un exjugador acusa al entrenador del BVB, Kovac.
- Alternativa a Eichhorn: el BVB sigue a un argentino.
- Además, al club le podría explotar el caso Schlotterbeck.
Más noticias y rumores sobre el BVB:
El Borussia Dortmund sigue interesado en fichar a Kennet Eichhorn, joven promesa del Hertha, según Ruhr Nachrichten.
Aunque lately se ha hablado sobre todo de un duelo entre el RB Leipzig y el Bayer Leverkusen, el Dortmund sigue la situación de cerca y no renuncia a ficharlo.
Según el informe, podría formarse una pugna a tres bandas antes de que venza el plazo, pues la cláusula de rescisión del joven talento solo será válida hasta el 15 de junio.
Un traspaso al extranjero ya no está en sus planes. En el BVB, el entrenador Niko Kovac es un firme defensor de su fichaje.
En la directiva del BVB consideran que Eichhorn ya posee el nivel para aportar de inmediato a un equipo de élite y no requiere años de formación.
La Copa del Mundo 2026 arranca para Alemania el domingo ante Curazao. Desde Catar y la Eurocopa local, la plantilla ha cambiado mucho.
Sin embargo, Lothar Matthäus ya ve varios líderes en el grupo. En su columna de Sky afirma que la jerarquía defensiva es clara.
«Veo a Jonathan Tah más como jefe de la defensa que a Nico Schlotterbeck, aunque Nico también ha cumplido muy bien con sus tareas en los dos últimos partidos. Nathaniel Brown lo ha hecho bien en el lateral izquierdo de la defensa», afirma Matthäus.
Además, el jugador con más partidos internacionales de la historia menciona a dos pilares especialmente importantes del equipo: «Neuer y el capitán Kimmich son los líderes más experimentados de la selección alemana».
Además, destaca a Kai Havertz: «se ha convertido en un líder» y, a estas alturas, «es imprescindible en el equipo, independientemente de la posición en la que juegue».
|Jugador
|Posición
|Vendido a
|Año
|Fichaje
|Ousmane Dembélé
|Delantero
|FC Barcelona
|2017
|148 millones de euros
|Jude Bellingham
|Centrocampista
|Real Madrid
|2023
|127 millones de euros
|Jadon Sancho
|Delantero
|Manchester United
|2022
|85 millones de euros
|Christian Pulisic
|Delantero
|Chelsea FC
|2018
|64 millones de euros
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Delantero
|Arsenal
|2023
|63,75 millones de euros