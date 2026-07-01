BVB, noticias y rumores: el Borussia Dortmund sigue a una revelación del Mundial para reemplazar a Serhou Guirassy

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El BVB se prepara por si se marcha su delantero estrella, Serhou Guirassy. Aunque se espera que se quede, Bild asegura que no hay plena confianza.
Según el diario, Guirassy y su hermano Karamba, su representante, siguen sondeando el mercado. Si llega una oferta económica atractiva de un club ambicioso, su salida no se descarta. Para algunos equipos de primer nivel existe una cláusula de rescisión de 38 millones de euros.
Si el guineano se marcha, el BVB ya busca recambio: Fisnik Asllani, del Hoffenheim, encabeza la lista y preferiría fichar por los amarillos mediante una cláusula de 30 millones.
Sin embargo, el RB Leipzig también lo sigue, lo que aumenta la presión sobre el director deportivo, Ole Book. Book ya conoce bien a Asllani de su etapa en el Elversberg, donde el jugador brilló en la temporada 2024/25 antes de destacar en su primera Bundesliga con el Hoffenheim. Incluso se rumoreó en Kosovo que su fichaje ya estaba cerrado.
Además, según *Bild*, el BVB considera a Folarin Balogun, del AS Mónaco, quien brilló con Estados Unidos en el Mundial (dos goles y una asistencia).
Tiene contrato con el Monaco hasta 2028, pero si Guirassy sale por 38 millones y Asllani no llega, su fichaje sería asequible para el BVB.
La pasada temporada marcó 19 goles y dio 5 asistencias en 43 partidos con el Monaco.
Destacó en la ida de octavos de Champions contra el PSG, donde marcó dos goles, y entre mediados de febrero y principios de mayo anotó en ocho jornadas seguidas de la Ligue 1, sumando nueve tantos en diez encuentros.
Según varios medios, el BVB busca fichar a Matías Soule, de la AS Roma, para reemplazar a Julian Brandt, quien se marchó gratis.
Sin embargo, su agente, Martín Guastadisegno, asegura en el *Corriere dello Sport* que aún no hay oferta: «Los rumores son falsos; no podemos rechazar algo que no existe».
He recibido muchas llamadas en las últimas semanas y he hablado con varios clubes, pero nadie ha presentado una oferta concreta, así que estamos estancados».
Su contrato, vigente hasta 2029, incluye una cláusula de rescisión de 25-30 millones, válida solo hasta finales de mes; después, cualquier club deberá negociar directamente con la Roma, que, según el experto Nicolo Schira, pide ahora unos 40 millones.
Se dice que el técnico Niko Kovac valora especialmente al argentino. A diferencia de Brandt, fuerte en la creación desde el centro, Soule prefiere la banda, aunque también puede actuar como segundo punta o ‘10’. Zurdo, busca el uno contra uno, desafía a los laterales y corta hacia adentro desde la derecha.
Además del BVB, VfB Stuttgart y Bayer Leverkusen también lo siguen. Sin embargo, la prensa italiana asegura que el jugador podría fichar por un club saudí que le ofrecería 12 millones de euros anuales, citando a Al-Ahli y Al-Diriyah como posibles destinos.
|Jugadores
|Posición
|Vendido a
|Año
|Cantidad del traspaso
|Ousmane Dembélé
|Delantero
|FC Barcelona
|2017
|148 millones de euros
|Jude Bellingham
|Centrocampista
|Real Madrid
|2023
|127 millones de euros
|Jadon Sancho
|Delantero
|Manchester United
|2021
|85 millones de euros
|Christian Pulisic
|Delantero
|Chelsea FC
|2019
|64 millones de euros
|Pierre-Emerick Aubameyang
|Delantero
|FC Arsenal
|2018
|63,75 millones de euros