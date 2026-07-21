Según Lothar Matthäus, el BVB sigue a Gilberto Mora, la gran promesa mexicana.

«Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Con 17 años, este gran talento de México ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha tanteado un poco el terreno», afirmó Matthäus.

Con 17 años, fue el más joven de los 1.248 futbolistas del Mundial, disputó cuatro partidos con «El Tri» y brilló en los dieciseisavos ante Ecuador. Desde su actuación en la Copa Oro, con solo 16 años, se le considera uno de los mayores talentos de la historia del fútbol mexicano. Gracias al título conseguido por México, batió un récord mundial.

Con 16 años y 266 días, superó el récord de Pelé en 1958 y de Lamine Yamal en la Euro 2024.

Se habla de una cláusula de rescisión de unos 20 millones de euros, aunque su agente, Rafaela Pimenta, asegura que esa cifra es insuficiente: «Por 15 millones ni siquiera te dan una pierna de Gilberto», bromeó en octubre de 2025.

Su contrato con el Club Tijuana vence en 2029, pero una cláusula especial le permitiría fichar por un equipo europeo una vez cumpla la mayoría de edad en octubre de 2027, tal como exige la normativa de la UEFA.

En esta línea, el Real Madrid parece estar en primera fila. «Tiene un sueño: jugar en el Real Madrid. Pero tiene los pies en la tierra. Le encanta ver al equipo y se ve a sí mismo allí», declaró Ignacio Ruvalcaba, director de la cantera de Tijuana, a ESPN.

En Tijuana es titular y destaca por su versatilidad: ha jugado de 10, 8, delantero y extremo izquierdo. En 53 partidos suma 10 goles y 2 asistencias.