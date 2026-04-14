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El BVB intensifica su interés en fichar a Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. Según Bild, ya ha sondeado al jugador y manifestado su intención de traspaso. El movimiento genera debate interno.
Confía en que los canteranos Mussa Kaba (17) y Enzo Duarte (17) darán el salto, pero cree que Eichhorn, con una cláusula de 10-12 millones, multiplicará su valor de reventa.
Con solo 16 años, el joven saltó al primer equipo del Hertha en su primera temporada con el entrenador Stefan Leitl y se hizo imprescindible como mediocentro defensivo. En diciembre hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la Copa DFB.
Una grave lesión de tobillo a finales de año lo mantuvo de baja casi tres meses, hasta su regreso en abril. Actualmente capitanea la selección alemana sub-17. En el BVB podría cubrir una carencia en la plantilla como mediocentro con gran capacidad de carrera y uno contra uno, y desempeñar un papel fundamental junto a Felix Nmecha, siempre que se adapte con rapidez a un nivel aún más alto.
Sin embargo, el BVB no es el único grande interesado: desde hace meses se rumorea que el FC Bayern sigue de cerca a esta joya del centro del campo. En diciembre, Bild informó de que los ojeadores del campeón alemán quedaron «profundamente impresionados» por sus regates, visión de juego, sangre fría, dinamismo, capacidad de transición e «increíble madurez física». Sin embargo, Sport1 informó recientemente de que el FCB se había retirado de la pugna por sus servicios.
Fabrizio Romano añadió que el Manchester City se ha sumado a la puja, mientras que en la Bundesliga lo siguen Eintracht Fráncfort, Bayer 04 Leverkusen y RB Leipzig.
Eichhorn firmó un contrato a largo plazo con el Hertha en julio de 2025, aunque el club no reveló la duración exacta. Pese a ello, la directiva trabaja para renovarlo y así fijar una cláusula de rescisión que proteja al jugador ante el interés de tantos equipos.
Según Ruhr Nachrichten, el futuro de Yan Couto es incierto pese a que su contrato con el BVB dura hasta 2029. Tras una segunda temporada irregular, jugador y club valoran si seguir juntos.
Aunque mejoró algo respecto a su desastrosa primera temporada y aumentó su tiempo de juego en un 53 %, sigue sin superar a Julien Ryerson: es vulnerable en defensa y poco incisivo en ataque.
Si finalmente se separan sus caminos en verano, es prácticamente inevitable que el BVB sufra una enorme pérdida en el traspaso de Couto. Debido a una cuestionable cláusula de compra de 20 millones de euros, activada tras solo siete partidos y tres titularidades, el BVB pagó al Manchester City una indemnización que, vista su actuación en Dortmund, ningún otro club estará dispuesto a repetir.
Desde hace semanas apenas cuenta para Niko Kovac. Solo volvió a la titularidad ante el Bayern (2-3), cuando Ryerson cumplía sanción, y desde entonces solo ha sumado 33 minutos en Liga. En aquel encuentro se defendió bien ante Luis Díaz (nota 3,5), pero desde entonces solo ha jugado 33 minutos en la Bundesliga.
Contra el HSV y el VfB Stuttgart se quedó en el banquillo durante los 90 minutos, y en la derrota por 0-1 del pasado fin de semana tuvo que quedarse fuera por problemas musculares. Actualmente suma dos goles y una asistencia en 25 partidos oficiales.
|Fecha
|Partido
|18 de abril, 15:30 h
|TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
|26 de abril, 17:30 h
|BVB - SC Friburgo (Bundesliga)
|3 de mayo, 17:30 h
|Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)