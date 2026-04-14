El BVB intensifica su interés en fichar a Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. Según Bild, ya ha sondeado al jugador y manifestado su intención de traspaso. El movimiento genera debate interno.

Confía en que los canteranos Mussa Kaba (17) y Enzo Duarte (17) darán el salto, pero cree que Eichhorn, con una cláusula de 10-12 millones, multiplicará su valor de reventa.

Con solo 16 años, el joven saltó al primer equipo del Hertha en su primera temporada con el entrenador Stefan Leitl y se hizo imprescindible como mediocentro defensivo. En diciembre hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la Copa DFB.

Una grave lesión de tobillo a finales de año lo mantuvo de baja casi tres meses, hasta su regreso en abril. Actualmente capitanea la selección alemana sub-17. En el BVB podría cubrir una carencia en la plantilla como mediocentro con gran capacidad de carrera y uno contra uno, y desempeñar un papel fundamental junto a Felix Nmecha, siempre que se adapte con rapidez a un nivel aún más alto.

Sin embargo, el BVB no es el único grande interesado: desde hace meses se rumorea que el FC Bayern sigue de cerca a esta joya del centro del campo. En diciembre, Bild informó de que los ojeadores del campeón alemán quedaron «profundamente impresionados» por sus regates, visión de juego, sangre fría, dinamismo, capacidad de transición e «increíble madurez física». Sin embargo, Sport1 informó recientemente de que el FCB se había retirado de la pugna por sus servicios.

Fabrizio Romano añadió que el Manchester City se ha sumado a la puja, mientras que en la Bundesliga lo siguen Eintracht Fráncfort, Bayer 04 Leverkusen y RB Leipzig.

Eichhorn firmó un contrato a largo plazo con el Hertha en julio de 2025, aunque el club no reveló la duración exacta. Pese a ello, la directiva trabaja para renovarlo y así fijar una cláusula de rescisión que proteja al jugador ante el interés de tantos equipos.