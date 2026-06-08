BVB, noticias y rumores: ¡Confusión en torno a Yan Couto! Un nuevo informe desmiente los rumores sobre el interés de Italia

Según las últimas informaciones, el lateral del Dortmund Yan Couto ha despertado el interés del Como 1907, cuarto clasificado de la Serie A, que ya habría iniciado las primeras negociaciones con el brasileño.

Según Bild, aún no hay contacto directo con el jugador ni con el BVB; solo existe un interés inicial. Aunque su temporada fue discreta, el defensa no saldrá barato: Dortmund pide entre 20 y 25 millones de euros para evitar pérdidas.

Además, su futuro depende de la situación en el lateral derecho del BVB: Julian Ryerson, su competidor, podría fichar por el Manchester United.

Si el noruego brilla en el próximo Mundial y se marcha, el BVB no querrá desprenderse de Couto. Además, el jugador tiene contrato en Dortmund hasta 2030 con un salario anual de unos cinco millones de euros, lo que obligaría al ambicioso Como, dirigido por Cesc Fàbregas, a realizar un importante esfuerzo económico.