BVB, noticias y rumores: ¿cambio de rumbo para el delantero estrella? Se revela la supuesta fecha límite para el traspaso de Serhou Guirassy

¿Quo vadis, Serhou Guirassy? Después de que el diario Bild informara hace unas semanas de que el delantero estrella del BVB firmaría en verano el último gran contrato de su carrera y probablemente «volvería a ganar mucho dinero» en Arabia Saudí, ahora parece que esto no está tan claro.

Según informa ahora el diario Bild, el traspaso a Arabia Saudí, donde su hermano y representante ya le habría hecho una oferta el verano pasado y donde le espera el doble de su salario anual en Dortmund (según se rumorea, nueve millones de euros), solo es «la segunda opción».

Aunque no se descarta un traspaso al desierto, algunos clubes europeos que jugarán la Liga de Campeones la próxima temporada se han puesto en contacto con la dirección del guineano. El AC Milan, en particular, tiene a Guirassy en su «lista de deseos», pero no es el único candidato a delantero para un traspaso en verano.

Según el diario Bild, la cláusula de rescisión incluida en el contrato de Guirassy, que permite al jugador de 29 años fichar por determinados clubes de primer nivel por 45 millones de euros dos años antes de que finalice su contrato en Dortmund, no es aplicable al Milan, sino solo al Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea o Liverpool. Por lo tanto, en caso de que el Rossoneri mostrara un interés concreto por el traspaso, el BVB podría negociar libremente la indemnización. Lo mismo se aplicaría a cualquier interés procedente del desierto.

Guirassy, por su parte, se ha fijado una fecha límite para decidir su futuro. A más tardar poco después del final de la temporada en mayo, quiere comunicar al club si solicita la rescisión de su contrato o si cumple su último año de contrato con los amarillos y negros. Su «gran sueño» sigue siendo ganar un título con el Dortmund.

Guirassy es también el máximo goleador del Dortmund en la temporada actual. En 37 partidos oficiales, ha marcado 17 goles y ha dado seis asistencias. En su temporada de debut con el BVB, marcó 34 goles y dio nueve asistencias en 45 partidos oficiales.